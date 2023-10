Sanpaolo Invest, nuova sede dei consulenti finanziari a Roma a Villa Borghese

Sanpaolo Invest, attiva nella consulenza finanziaria nell’ambito di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, compie un nuovo importante passo nel consolidamento e sviluppo della presenza del gruppo sulla città di Roma dove è operativa dal 1987 e amministra una ricchezza finanziaria complessiva di circa 8 miliardi di euro per conto di 36.500 clienti.

La scorsa settimana sono stati inaugurati i nuovi uffici di Sanpaolo Invest a Roma in via Po, 23, a pochi passi da Villa Borghese. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di oltre 400 ospiti. In rappresentanza di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking erano presenti, fra gli altri, il presidente Paolo Molesini e l’area manager Claudio Natali.

Nella nuova sede capitolina opereranno 20 private banker, che gestiscono oltre 1 miliardo di euro di risparmi per conto di 2.500 clienti. Le attività sono coordinate dai regional manager Diana Pantini e Marcello Patrizi.