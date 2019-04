Sanguinetto: la sostenibilità secondo Pramerica SGR

Andrea Sanguinetto, responsabile commerciale di Pramerica SGR, ha parlato a Wall Street Italia di cosa è la sostenibilità negli investimenti secondo il gruppo. Gli standard ESG, ha spiegato al Salone del Risparmio 2019, “stanno conquistando sempre maggiore visibilità nell’industria del risparmio gestito – sia tra gli istituzionali sia tra i privati.

Sanguinetto ha comunicato che circa il 20% degli asset integrano approcci ESG nella costruzione dei portafogli di investimento. Ma secondo il manager la strategia ESG non dovrebbe essere valutato in base al peso che ha nei portafoglio, bensì “deve essere uno strumento ulteriore per mitigare i rischi e la volatilità di portafoglio per generare extra rendimento non in termini finanziari ma anche di impatto sul sistema”.