San Valentino all’insegna dei rincari, conti salati per chi cena al ristorante

Sarà un San Valentino all’insegna dei rincari, quello 2024. Mentre è arrivata l’ora di scegliere quale regalo fare al partner, o il ristorante in cui trascorrere la serata, una serie di analisi mettono l’accento sugli aumenti che si abbatteranno sugli innamorati.

Cena al ristorante, opzione più gettonata

Una cosa è certa: gli italiani amano festeggiare San Valentino al ristorante. Saranno 5,5 milioni gli italiani che si recheranno questa sera in uno dei 133.000 ristoranti del Paese, il 4% in più rispetto ai numeri stimati l’anno scorso. Sono questi alcuni dei dati diffusi dall’Ufficio studi di FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, dai quali emerge come la cena al ristorante si conferma ancora oggi l’opzione più gettonata tra le coppie italiane per festeggiare il giorno più romantico dell’anno. Secondo le previsioni, infatti, si prevede una spesa complessiva che si aggira intorno ai 290 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto a quanto stimato per il 2023.

A questo proposito, il Codacons che, sulla base degli ultimi dati sull’inflazione, ha analizzato l’andamento di prezzi e tariffe nei comparti legati alla ricorrenza del 14 febbraio, ha messo in evidenza come le coppie che si concederanno una cena romantica al ristorante andranno incontro ad aumenti medi dei listini del +3,7%.

Rincari maggiori per chi viaggia

Ma la spesa più alta attende chi si regalerà un viaggio o un weekend fuori casa. Sempre secondo il Codacons, dormire in albergo costerà infatti in media il 6,7% in più rispetto allo scorso anno, per un volo nazionale il biglietto costa l’11,1% mentre i pacchetti vacanza rincarano del 6,9%.

I prezzi dei dolci freschi di pasticceria aumentano in media del +5,4%, mentre più contenuti appaiono i rialzi di cioccolato e cioccolatini: +2,3%. Un mazzo di fiori costa il 4% in più rispetto al 2023, e per regalare un gioiello al proprio partner si spende in media il 4,8% in più, +2,9% per i prodotti di bellezza.

Ecco nel dettaglio gli aumenti annui beni e servizi legati a San Valentino: