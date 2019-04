Kuhdari (Kairos): 2018 ci ha convinto a introdurre “novità nel 2019”

“L’anno 2018 è stato straordinariamente complesso e negativo” e ha spinto Kairos a rivedere alcune delle sue strategie per l’anno in corso. Lo ha annunciato Amir Kuhdari, Head of Sales Asset Management del gruppo.

Nonostante le turbolenze di fine 2018, Kairos ha continuato a tenere la barra dritta anche quando il mare era molto agitato e il primo trimestre di quest’anno ci ha dato ragione”. Ma Kuhdari riconosce che “effettivamente il 2018 ci ha portato a fare alcune riflessioni per (introdurre) delle novità nel 2019“.

Detto questo “a livello di prodotto rimaniamo focalizzati sulle nostre strategie”, ovvero long-short equity sulla parte azionaria e prodotti unconstrained nell’obbligazionario.

È difficile, sottolinea Kuhdari, trovare un “equilibrio tra le opportunità che si sono aperte nel 2018 e l’orizzonte temporale”, sottolinea il manager. Come soluzione a medio-lungo termine, per ovviare alle situazioni di stress a breve, Kairos offrirà un fondo di investimento europeo a lungo termine focalizzato sul mercato italiano.