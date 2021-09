Salone del Risparmio: Tassi (Aberdeen), fase di transizione geopolitica da considerare nell’asset allocation (VIDEO)

In occasione della undicesima edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Con Tommaso Tassi, Head of Distribution Italy di Aberdeen Standard Investments, abbiamo parlato di geopolitica e cambiamenti in atto che potrebbero risultare d’interesse per gli investitori. Ascoltiamo le sue parole.