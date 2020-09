Salone del Risparmio, proseguono gli incontri online

Nuovo ciclo di eventi online per il Salone del Risparmio. Dopo il successo della prima serie di appuntamenti del ciclo “Aspettando Il Salone del Risparmio”, che nel corso di tre seminari ha coinvolto più di 3.000 professionisti e 20 società del settore, Assogestioni organizza, in collaborazione con FocusRisparmio, una seconda serie di incontri online intitolata “R-evolution: Il futuro ha un grande futuro”.

Con questo titolo, l’industria del risparmio gestito vuole imprimere la direzione del cambiamento in atto per guardare al futuro con positività mettendo al centro del dibattito il fattore “R”, ovvero il Risparmio come risposta alla evoluzione di un mondo che deve affrontare una fase di rinnovamento per rimettersi sul binario della crescita.

Le nuove conferenze si terranno in streaming tra ottobre e novembre con l’obiettivo di formare e informare i professionisti attraverso 5 appuntamenti tematici, con oltre 20 conferenze certificate realizzate a cura dell’associazione e di alcune delle principali società di gestione.

Grazie anche alla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e di speaker di livello, verranno trattati argomenti di rilievo come: gli impatti del Covid sull’economia globale e le soluzioni offerte dal risparmio gestito; le proposte Esg per investire in un domani sempre più sostenibile; portare la grande massa di liquidità verso forme di investimento produttive; i megatrend e le opportunità offerte dalla tecnologia; infine, le risposte della gestione passiva alle nuove sfide.

Al nuovo ciclo di appuntamenti hanno già aderito 14 società: Aberdeen Standard Investments, Amundi, Arca Fondi Sgr, AXA Investment Managers, BlackRock, Capital Group, Credit Suisse Am, Eurizon, Generali Investments, Invesco Am, J.P. Morgan Am, Lyxor International Am, Schroders, Vanguard Am