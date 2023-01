“Il risparmio oltre la crisi. Accompagnare l’investitore verso scelte consapevoli” è il titolo del prossimo appuntamento con il Salone del Risparmio, evento clou dell’industria italiana del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni, che quest’anno spegne le sue tredici candeline.

L’evento, si legge nella nota, proietta lo sguardo oltre la crisi, mettendo al centro la cultura della gestione del risparmio come tassello fondamentale per superare le sfide del nuovo contesto economico e sociale. Il titolo scelto per questa edizione mira a porre l’accento sul ruolo sociale che può giocare nel contribuire al rilancio dell’economia del paese e alla sua trasformazione. “Un modo per prendere atto senza smarrimento, ma con consapevolezza, dell’impatto globale delle incertezze geopolitiche, della crisi energetica, della volatilità finanziaria e del ritorno dell’inflazione” si legge nella nota.

Il tema sarà approfondito come di consueto nel corso della conferenza plenaria di apertura, troverà ampio spazio nelle sue molteplici declinazioni durante i convegni organizzati dalle società partner del Salone e verrà ulteriormente esplorato nel corso della terza giornata, aperta anche al pubblico di non operatori. Tra le iniziative volte ad arricchire questo filone l’educational corner, area di incontro tra investitori e risparmiatori, la settima edizione de “Il tuo capitale umano”, programma di educazione e formazione professionale che si propone di avvicinare i giovani a una carriera nel risparmio gestito, e gli approfondimenti di formazione.

Salone del Risparmio 2023: la nuova sede

La kermesse, giunta alla sua tredicesima edizione, dopo i numeri record del 2022, si appresta ad accogliere più agevolmente gli oltre 150 marchi attesi. A quattro mesi dall’evento, il programma conta già più di 110 appuntamenti e diverse iniziative.

Quest’anno si sposterà nell’Ala Sud di MiCo Milano. Come si raggiunge la nuova sede? Dalle tangenziali che circondano la città seguire la segnaletica che indirizza a Fieramilanocity, oppure verso gli ampi parcheggi di interscambio, localizzati in prossimità della linea metropolitana. L’indirizzo da digitare sul navigatore è “Gate 2, V.le Eginardo, 20149 Milano MI”. Gli accessi pedonali attivi sono: Viale Eginardo (Gate 2), CityLife (Gate 1)