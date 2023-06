Saldi estivi 2023, ecco quando iniziano regione per regione

I saldi estivi sono uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping, poiché offrono l’opportunità di acquistare prodotti di marca a prezzi scontati. Ogni anno, le date di inizio dei saldi variano da regione a regione, creando attesa e curiosità tra i consumatori desiderosi di scoprire quando potranno approfittare delle offerte vantaggiose. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni necessarie sulle date di inizio dei saldi estivi 2023 in ogni regione italiana, così da permetterti di pianificare al meglio i tuoi acquisti.

La data di inizio dei saldi estivi dell’estate 2023 è pressoché la stessa per tutte le regioni, ovvero il 6 luglio, ad eccezione di alcune province e comuni. È importante sottolineare che la data di fine dei saldi può variare notevolmente da regione a regione, con alcune regioni che termineranno dopo poche settimane e altre che continueranno per diversi mesi. Pertanto, conoscere le date specifiche della propria regione permetterà di organizzare gli acquisti in modo consapevole.

Di seguito, forniremo un breve paragrafo associato a ogni regione italiana, evidenziando le date di inizio e fine dei saldi estivi 2023:

Abruzzo

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 31 agosto.

Basilicata

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 2 settembre.

Calabria

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 30 agosto.

Campania

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 30 agosto.

Emilia-Romagna

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 31 agosto.

Friuli-Venezia Giulia

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 30 settembre.

Lazio

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 16 agosto.

Liguria

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 16 agosto.

Lombardia

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 30 agosto.

Marche

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 31 agosto.

Molise

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 31 agosto.

Piemonte

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 31 agosto.

Puglia

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 15 settembre.

Sardegna

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 30 agosto.

Sicilia

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 15 settembre.

Toscana

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 31 agosto.

Trentino-Alto Adige

Le date dei saldi estivi possono variare a discrezione dei commercianti.

Umbria

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 31 agosto.

Valle d’Aosta

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 30 settembre.

Veneto

I saldi estivi inizieranno il 6 luglio e termineranno il 30 agosto.

Consigli per evitare fregature

Affinché l’esperienza di shopping durante i saldi estivi 2023 sia positiva, è importante seguire alcuni consigli per evitare fregature. Ecco di seguito consigli da tenere a mente:

Pianifica in anticipo: Fai una lista dei prodotti che desideri acquistare durante i saldi e stabilisci un budget per evitare acquisti impulsivi eccessivi. Ricerca e confronto: Prima di acquistare un prodotto, confronta i prezzi online e in diversi negozi fisici per assicurarti di ottenere il miglior affare. Verifica le politiche di reso: Assicurati di conoscere le politiche di reso dei negozi in modo da poter restituire o scambiare un prodotto, se necessario. Controlla la qualità: Prima di acquistare un prodotto scontato, verifica sempre la qualità e l’integrità dell’articolo per evitare sorprese sgradevoli. Attenzione alle truffe online: Fai acquisti solo su siti affidabili e verifica che siano sicuri e certificati per evitare frodi o furti di dati personali.

Seguendo questi consigli, potrai approfittare al meglio dei saldi estivi 2023, ottenendo prodotti di qualità a prezzi convenienti senza incorrere in spiacevoli sorprese.