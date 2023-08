Salario minimo, vacanze in Albania: i temi di agosto più chiacchierati in rete

Questa è l’ultima settimana di vacanze per molti italiani prima del gran rientro e la ripresa di tutte le attività imprenditoriali. Quindi, vale la pena chiedersi e indagare quali argomenti hanno calamitato l’attenzione e le discussioni online gli italiani in questa estate agostana.

Salario minimo e Albania tra gli argomenti più discussi sul web ad agosto

A incassare la quota più ampia di menzioni, con un totale di 32.630 menzioni, c’è la keyword del “salario minimo”, che ha segnato in particolare tutta la prima parte del mese. A breve distanza, con poco meno di 4 mila citazioni di differenza, troviamo “Albania” il secondo termine che ha incassato un bottino altrettanto cospicuo di menzioni: ben 28.890. Le discussioni sulla piccola nazione adriatica sono per la maggior parte legate al dibattito sui rincari e ai vantaggi per gli italiani di andare in ferie sulle spiagge albanesi.

Accanto a questo prima coppia di argomenti, troviamo poi altre due keyword che hanno animato l’estate digitale degli italiani: al terzo posto con 23.130 menzioni c’è il tema delle “accise”, mentre con 15.810 menzioni c’è quello degli scontrini e delle foto dei “conti” che sono rimbalzati sulle nostre bacheche social.

Come molto spesso capita, però, non sempre le parole che ottengono più menzioni riescono a prendersi in proporzione la medesima quota di coinvolgimento. Così, fatta eccezione per il dibattito sul salario minimo e l’Albania, il tema delle accise, e di conseguenza quello sui rincari del carburante alle pompe, coinvolge molto marginalmente gli italiani online e comunque meno di quanto sia riuscito a tenerli bloccati sui loro smartphone l’invasione del granchio blu o la fantasmagorica sfida lanciata da Elon Musk a Mark Zuckerberg.

Facebook è la “casa delle discussioni in rete”

La maggior parte di queste discussioni, più coinvolgenti o meno non importa, si sono sviluppate su Facebook, anzi, in modo particolare il parlato sugli scontrini, l’Albania e le accise per oltre l’80% è stato assorbito proprio dalla piattaforma ammiraglia di Meta.

È curioso, parlando di fonti e di account più coinvolgenti, sottolineare che sul tema del salario minimo, cavallo di battaglia delle opposizioni, il contenuto che ha ottenuto la fetta più ampia di coinvolgimento è il video postato lo scorso 10 agosto da Giorgia Meloni su TikTok, che ad oggi ha oltre 1,6 milioni di visualizzazioni.

Il sentiment delle discussioni online degli italiani ad agosto

Infine, questa breve ricognizione sulle discussioni online degli italiani tiene conto anche del sentiment, ovvero della carica emotiva che si coagula in rete a partire dalle singole keyword di ascolto. In queste tre settimane hanno incassato una polarità positiva interessante solo il tema dell’Albania e a seguire quello del dibattito sul possibile match su suolo italiano tra Musk e Zuckerberg.

Tutte le altre keyword, comprensibilmente, hanno generato delle basse percentuali di sentiment positivo con un mood che oscilla dal 28%, ottenuto da “scontrino” al 20% registrato invece da “salario minimo”.