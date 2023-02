Safer Internet Day, quali sono le 10 aziende più sicure al mondo?

Quest’anno si festeggiano i vent’anni del Safer Internet Day, ossia la Giornata Mondiale per la sicurezza in Rete, che è stata promossa direttamente dalla Commissione Europea. Il Safer Internet Day, viene celebrato, contemporaneamente, in 100 nazioni e cade proprio oggi 7 febbraio 2023.

All’iniziativa ha anche aderito il Ministero dell’Istruzione del Merito, che ritiene l’appuntamento un’importante occasione per stimolare le riflessioni dei più giovani non solo sull’uso consapevole di Internet, ma anche un prezioso momento per riflettere sul ruolo attivo e responsabile che ogni singolo individuo deve avere nella realizzazione della rete come un luogo sicuro e positivo. Proprio per la giornata di oggi – 7 febbraio 2023 – Il Ministero ha previsto un evento riservato alle scuole, che si tiene a Roma, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara. All’evento è possibile accedere anche in streaming.

Il Safer Internet Day ha un obiettivo particolare: deve condurre alla riflessione sui rischi e sulle opportunità della rete. Per questo motivo sono coinvolti i protagonisti della comunità scolastica, docenti e studenti. L’invito a seguire l’evento è allargato anche a stakeholder privati e pubblici.

Safer Internet Day, gli strumenti per difendersi

