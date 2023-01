Sabato De Sarno è il nuovo direttore creativo di Gucci

L’annuncio è arrivato da Kering e dalla maison. De Sarno presenterà la sua prima collezione in occasione della settimana della moda donna di Milano a settembre 2023

A cura di Elisa Copeta

Gucci annucia via Instagram il nome del suo nuovo direttore creativo: si tratta di Sabato De Sarno, sino a poche ore prima il direttore di studio delle linee di prêt-à-porter di Valentino. Anche questa volta l’azienda ha puntato su un talento con una grande esperienza nel made in Italy. In qualità di direttore creativo, De Sarno avrà la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa di Gucci nelle collezioni uomo, donna, pelletteria, accessori e lifestyle, riportando direttamente all’amministratore delegato Marco Bizzarri.

“Sono certo che, grazie alla sua profonda comprensione e al suo apprezzamento per il patrimonio unico del nostro marchio, guiderà il team creativo con una visione distintiva che contribuirà a scrivere il prossimo capitolo di Gucci”, ha affermato Bizzarri. “Sono lieto che Sabato si unisca a Gucci in uno dei ruoli più influenti nel settore del lusso, quello di direttore creativo della nostra maison. Avendo lavorato in alcuni dei più affermati brand di moda italiani, Sabato porta con sé un’esperienza vasta e di rilievo. Sono certo che, grazie alla sua profonda comprensione e al suo apprezzamento per il patrimonio unico del nostro marchio, guiderà il team creativo con una visione distintiva che contribuirà a scrivere il prossimo capitolo di Gucci, rafforzando l’autorità della Maison nel campo della moda e capitalizzando il suo heritage indiscusso”, ha poi aggiunto.

Chi è Sabato De Sarno

Nato e cresciuto a Napoli, De Sarno ha iniziato la sua carriera da Prada nel 2005, passando poi in Dolce & Gabbana prima di approdare da Valentino nel 2009, dove è arrivato a ricoprire il ruolo di Fashion Director. Lui stesso ha dichiarato:

“Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di direttore creativo di Gucci. Sono orgoglioso di entrare a far parte di una casa con una storia e un patrimonio straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire valori in cui credo. Sono emozionato ed entusiasta di dare il mio contributo al brand attraverso la mia visione creativa”.