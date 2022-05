Russia ad un passo da uno storico default: cosa succede

E’ una guerra a 360 gradi quella in corso tra la Russia e il resto del mondo dopo l’invasione dell’Ucraina per volontà del presidente Vladimir Putin ed ora rientra in gioco il possibile default di Mosca. E proprio la Russia sta pagando le conseguenze delle sue azioni, essendo esposta al momento ad un default storico sul debito.

Gli Stati Uniti hanno annunciato che non estenderanno l’esenzione che permette a Mosca di pagare il debito estero agli investitori americani in dollari, costringendo potenzialmente la Russia al default.

Russia verso il default: cosa sta succedendo

Fino a mercoledì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva concesso un’importante esenzione dalle sanzioni alla banca centrale russa che le consentiva di effettuare i pagamenti agli obbligazionisti in dollari attraverso banche statunitensi e internazionali, caso per caso.

Una concessione che aveva consentito alla Russia di rispettare le precedenti scadenze di pagamento del debito, pur costringendola ad attingere alle riserve valutarie accumulate per effettuare i pagamenti. Tuttavia, l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro ha permesso che l’esenzione scadesse a partire dalle 12:01 di mercoledì, come è stato annunciato in un bollettino del giorno precedente.

La Russia ha accumulato notevoli riserve di valuta estera negli ultimi anni e ha i fondi per pagare, quindi probabilmente contesterà qualsiasi dichiarazione di inadempienza sostenendo di aver tentato il pagamento ma di essere stata bloccata dall’inasprimento delle sanzioni. Mosca ha una pioggia di scadenze, la prima delle quali è venerdì 27 maggio, quando scadono 100 milioni di euro di interessi su due obbligazioni, una delle quali richiede il pagamento in dollari, euro, sterline o franchi svizzeri, mentre l’altra può essere pagata in rubli.

Secondo Reuters e il Wall Street Journal, il Ministero delle Finanze russo ha già trasferito i fondi per effettuare questi pagamenti, ma altri 400 milioni di dollari di interessi sono dovuti alla fine di giugno.

In caso di mancato pagamento, la Russia dovrà affrontare un periodo di grazia di 30 giorni prima di essere probabilmente dichiarata in default.

La view degli analisti

Alla Cnbc, Adam Solowsky, partner del Financial Industry Group, ha dichiarato che Mosca probabilmente sosterrà di non essere inadempiente poiché il pagamento è stato reso impossibile, nonostante avesse i fondi disponibili. “Potenzialmente si prospetta uno scenario di contenzioso prolungato dopo che la situazione si è risolta, nel tentativo di determinare se c’è stato effettivamente un default”.

Solowsky ha sottolineato che la situazione della Russia è diversa dal normale processo di default sovrano, in cui un Paese vicino al default ristruttura le proprie obbligazioni con gli investitori internazionali.

“Stiamo entrando in un territorio sconosciuto. Si tratta di una grande economia mondiale. Penso che vedremo le conseguenze dei prossimi giorni per molti anni”, ha detto Solowsky.

Per Timothy Ash, senior emerging markets sovereign strategist di BlueBay Asset Management, ha affermato che è solo questione di tempo prima che Mosca vada in default.

“Sarà umiliante per Putin, che ha fatto una grande cosa con [l’ex cancelliere tedesco] Schroeder nel momento in cui la Russia era sull’orlo di un default al Club di Parigi, in cui le grandi potenze come la Russia pagano i propri debiti. La Russia non può più pagare i suoi debiti a causa dell’invasione dell’Ucraina”.

Ash ha previsto che la Russia perderà la maggior parte del suo accesso al mercato, persino alla Cina, alla luce del default, poiché l’unico finanziamento di Mosca avverrà a tassi di interesse “esorbitanti”.

“Questo significa niente capitali, niente investimenti e niente crescita. Abbassamento del tenore di vita, fuga di capitali e di cervelli. I russi saranno più poveri ancora per molto tempo a causa di Putin”.

Tutto ciò aumenterà l’isolamento della Russia dall’economia globale e ridurrà il suo status di superpotenza a un livello simile a quello della “Corea del Nord”.

Infine secondo Agathe Demarais, direttore delle previsioni globali presso l’Economist Intelligence Unit, un inevitabile default potrebbe non rappresentare un grosso problema per la Russia.

“Per me è un segnale che indica che la Russia pensa di aver bruciato tutti i ponti con l’Occidente e con gli investitori finanziari. Normalmente, se si è un Paese sovrano, si fa il possibile per evitare un default … Tutte le mosse che stiamo vedendo al momento – almeno per me – suggeriscono che la Russia non è davvero preoccupata di un default, e penso che questo sia dovuto al fatto che la Russia si aspetta davvero che non ci sarà alcun miglioramento sul fronte delle relazioni con i Paesi occidentali in tempi brevi”.

L’esperto infine ha aggiunto che le sanzioni punitive contro la Russia da parte degli Stati Uniti e degli alleati occidentali rimarranno probabilmente in vigore “a tempo indeterminato”, poiché la falsa caratterizzazione dell’invasione da parte del Cremlino come uno sforzo di “denazificazione” significa che non può facilmente fare marcia indietro.

La Russia continua a ricavare ingenti somme di denaro dalle esportazioni di energia e sta cercando di costringere gli importatori europei a pagare il petrolio e il gas in rubli per evitare le sanzioni. “Ciò dimostra che la strategia di Putin di bruciare i ponti non ha più nulla da perdere”, ha aggiunto Demarais.