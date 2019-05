Robot, alleati perfetti dell’uomo

L’articolo è tratto dal magazine Wall Street Italia di maggio e fa parte del lungo dossier dedicato ai trend futuri che influenzeranno il mondo degli investimenti

Svegliarsi è ogni giorno un piacere. Ambrogio non manca mai di stupire con l’amabilità con cui sveglia l’intera famiglia accompagnando tutti i componenti nei primi passi della giornata. Colazione curata nei minimi dettagli, puntuali indicazioni circa gli appuntamenti in agenda e suggerimenti circa le novità che potrebbe riservarci la giornata. Non dimentica mai nulla: compleanni, scadenze lavorative, nuovi film in uscita e tutto ciò che andrà a comporre lo spartito quotidiano.

Ambrogio agisce da regista a tutto campo semplificando il gioco di tutti i componenti della squadra e con l’ausilio dello smart home assistant provvede a fare rifornimento di tutto il necessario, che arriverà a casa grazie ai droni.

Ambrogio è il possibile nome di uno dei milioni di robot-maggiordomo che nel 2030 agiranno da “facilitatori” in famiglia così come in altri ambiti della società. Tra i migliori alleati dell’uomo figureranno, come conferma il report “A day in the sentient world of 2030” curato da Frost & Sullivan, soprattutto le macchine che assolvono le mansioni più pesanti nelle imprese, in agricoltura e in ambito sanitario, con la robotica sempre più al servizio della medicina di precisione.

La crescente dipendenza delle nostre vite alla robotica deve preoccuparci? Senza dubbio robotica e automazione stanno ridisegnando l’economia globale.

Klaus Schwab, Founder del World Economic Forum, parla di quarta rivoluzione industriale in atto e i risvolti positivi nel 2030 saranno ancora più sotto gli occhi di tutti: la riduzione dei costi implica per i consumatori la facoltà di permettersi prodotti migliori e i progressi a livello infrastrutturale promette di portare in dote un crollo dei costi di trasporto.

Uno dei timori più diffusi è quello che i robot ci “rubino” il lavoro. L’evidenza ci dice però che nei paesi precursori nella robotizzazione, quali la Corea del Sud – che presenta una densità record di robot (478 ogni 10mila abitanti rispetto ai soli 159 in Italia) – i tassi di disoccupazione siano tra i più bassi al mondo. “È improbabile che i robot sostituiscano mai una persona al lavoro, ma le persone devono anche essere aperte a lavorare a fianco e non a dispetto dell’automazione”, asserisce Richard Sear, Frost & Sullivan Partner & Senior Vice President of Visionary Innovation & Smart Cities. In tanti settori le mansioni ripetitive potranno essere svolte dalle macchine – Mckinsey stima che per quasi due terzi delle professioni almeno un terzo delle attività lavorative potrebbe essere automatizzato – ma allo stesso tempo l’innovazione permetterà lo sviluppo di settori nuovi o emergenti con la creazione di opportunità lavorative che oggi non ci immaginiamo.

Leggi il sommario del magazine Wall Street Italia in edicola.