Ritorna la lotteria degli scontrini e diventa istantanea: come giocare

È introdotta una variante più immediata della lotteria degli scontrini. Il Garante della privacy ha approvato una misura che istituisce una nuova forma di estrazione istantanea. In questo nuovo sistema, il cliente che riceve uno scontrino avrà la possibilità di partecipare direttamente all’estrazione. Questa opportunità sarà resa possibile grazie a un codice bidimensionale, un Qr code, e un codice simile, entrambi stampati sulla ricevuta. Utilizzando l’apposita app “Gioco legale”, sarà immediatamente verificabile se si è risultati vincitori. L’idea di una lotteria di questo genere era già in cantiere durante il precedente governo, e ora si affiancherà alla lotteria degli scontrini “tradizionale”, che non ha raggiunto risultati significativi.

Lotteria degli scontrini istantanea: quando parte

La lotteria immediata degli scontrini è programmata per avviarsi all’inizio del 2024. Sebbene potrebbe essere possibile accelerare i tempi, è improbabile che avvenga prima del 2 ottobre 2023, il termine entro cui i commercianti dovranno adeguare i propri registratori di cassa.

Questa nuova versione della lotteria degli scontrini offre protezione ai minori, che non potranno partecipare all’iniziativa. Sono state introdotte anche nuove regole riguardanti gli strumenti di pagamento elettronico, i quali dovranno essere collegati al vincitore o a un membro del suo nucleo familiare.

All’epoca dell’introduzione della lotteria degli scontrini, l’obiettivo era rafforzare la lotta all’evasione fiscale: i venditori avrebbero dovuto essere incentivati a emettere scontrini, mentre i cittadini avrebbero dovuto essere incoraggiati a utilizzare mezzi di pagamento digitali come carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate e app. Tuttavia, la lotteria degli scontrini non copriva tutti i tipi di acquisti, con alcune categorie escluse, come cinema, carburante e musei. Gli acquisti effettuati con buoni pasto erano altresì esclusi.

Un ostacolo significativo per i cittadini era la necessità di presentare il proprio codice utente ad ogni transazione idonea. Questa limitazione è ciò che la lotteria istantanea degli scontrini mira ora ad eliminare. Con il nuovo sistema di lotteria istantanea degli scontrini, gli utenti non dovranno più condividere il proprio codice con i commercianti.

Come funzionerà la nuova lotteria

Nella nuova versione della lotteria istantanea degli scontrini, sarà possibile partecipare immediatamente utilizzando il Qr code presente sullo scontrino. Non sarà più necessario fornire il proprio codice personale al commerciante. Tuttavia, è importante notare che solo i maggiorenni potranno partecipare e solo tramite strumenti di pagamento elettronici intestati all’acquirente o a un membro del suo nucleo familiare.

Per partecipare, sarà necessario scaricare l’applicazione “Gioco legale” e accedere tramite Spid o Carta d’identità elettronica. Successivamente, utilizzando uno smartphone, si potrà scansionare il Qr code sullo scontrino nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in modalità senza contanti. Nel caso in cui non si disponga già di un codice personale generato in precedenza per la lotteria degli scontrini tradizionale, l’app genererà automaticamente un nuovo codice, specifico per quell’acquisto.

Se il Qr code risulta vincente, il cliente ne verrà immediatamente informato. Una notifica verrà visualizzata sull’app, e aprendo l’app stessa, sarà possibile completare un questionario e ottenere un codice finale. Questo codice consentirà di riscattare il premio presso uno dei punti vendita abilitati. Sarà concesso un periodo di 30 giorni per effettuare il riscatto.

Le vincite

La lotteria degli scontrini istantanei offre premi molto interessanti. I premi istantanei varieranno da 10 euro fino a un massimo di 150 euro. Inoltre, seguendo il modello della lotteria precedente, saranno estratti premi settimanali e mensili con importi che vanno da 5.000 euro fino a 500.000 euro. Questi premi saranno assegnati ai partecipanti che avranno correttamente inserito il codice dello scontrino elettronico sul sito web o sull’app dedicata alla lotteria.

Inoltre, ogni mese verrà estratto un premio speciale del valore di un milione di euro. Questo premio rappresenta un’ulteriore opportunità per i partecipanti di vincere un importo significativo attraverso la lotteria degli scontrini istantanei. L’aggiunta di premi istantanei, settimanali, mensili e speciali di alto valore rende la lotteria degli scontrini istantanei un’occasione interessante per i partecipanti di ricevere ricompense significative.