Risparmio: in calo la propensione a mettere soldi da parte

Nell’eterno dilemma tra risparmio e investimenti, gli italiani preferiscono il primo considerando che avere da parte qualcosa è visto come indispensabile considerando i tempi altalenanti che ci troviamo dinanzi. Ma la propensione degli italiani a risparmiare è comunque in calo rispetto ai primi mesi dell’anno.

Così emerge dall’ultima indagine realizzata da Wall Street Italia in collaborazione con T-Voice, società che si occupa di opinion mining, sentiment analysis e topic discovery e sfrutta algoritmi di artificial intelligence supervisionati con l’obiettivo di offrire una panoramica precisa di opinioni e sentimenti condivisi tramite web e social network.

Le analisi sono state condotte su più di 13.000 testi in lingua italiana riguardanti il tema “investimenti / risparmio” presenti nel web e sui principali social network per il periodo che va dal 8 Marzo al 23 Marzo 2021.

Tutti i risultati sono presentati al netto degli “off-topic”, ovvero senza considerare quei testi che non contengono il tema di interesse.

Risparmio o investimenti: cosa preferiscono gli italiani

Ebbene dall’analisi emerge che il Web Opinion Index, indice che misura il livello di preferenza degli italiani tra risparmiare o investire, mostra una maggiore propensione al risparmio, che ora si attesta ora al 26,49, piuttosto che all’investimento anche se in netto calo rispetto alla precedente indagine condotta per il periodo che va dal 23 febbraio al 9 marzo scorso quando segnava 40,69 punti su 100. Si evidenzia una progressiva flessione della propensione al risparmio considerando che la rilevazione di febbraio indicava un punteggio di 65,65 punti.

Il Web Opinion Index misura il livello di preferenza degli italiani tra risparmio e investimento. L’indice varia da -100 a +100 e 0 rappresenta il valore soglia.

Valori maggiori di zero indicano propensione al risparmio. Valori minori di zero indicano propensione all’investimento. 0-25 basso, 25-50 medio-basso, 50-75 medio-alto, 75-100 alto (in termini assoluti)