Risparmio gestito: settembre di raccolta positiva per i fondi a 632 mln

Grande successo e sold out nella tappa di Torino, un po’ più fredda l’accoglienza che ci ha riservato Verona, ma prosegue senza soste e intoppi il nostro tour su e giù per lo stivale italico. Domani “Il valore della consulenza – Roadshow” farà tappa alla Camera di Commercio di Bari, poi giovedì sarà il turno di Treviso. Iscrivetevi al link presente nell’articolo per partecipare.