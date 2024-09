Risparmio gestito: ad agosto raccolta netta torna a crescere

La scalata di Unicredit nel capitale Commerzbank continua a tenere banco sui mercati. E non solo. L’attenzione di investitori, analisti e politici, è in particolare rivolta al piano del ceo della banca di piazza Gae Aulenti, Andrea Orcel, per mettere le mani sulla concorrente tedesca. Un piano che alcuni bollano come aggressivo. E che ha spinto la Germania a giocare in difesa.