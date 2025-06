Risparmio gestito, Basilico entra in Arca come responsabile della direzione istituzionali

Arca Fondi SGR rafforza la Direzione Istituzionali e Previdenza con l’ingresso di Marco Basilico nel ruolo di responsabile della divisione.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Arca Fondi SGR e di contribuire al suo sviluppo in un’area così importante come quella degli investitori istituzionali e previdenziali“, ha dichiarato Marco Basilico. “Sono convinto che lo sviluppo di un mercato che stimoli l’investimento del risparmio previdenziale sia strategico non solo per Arca, ma per l’intero sistema-Paese, in quanto consente di canalizzare risorse verso il tessuto economico nazionale, favorendone la crescita e la competitività“.

Basilico vanta una lunga esperienza nel settore del risparmio gestito, maturata in oltre 20 anni di carriera. Prima di entrare in Arca Fondi SGR, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in JPMorgan Asset Management, dove si è occupato dello sviluppo del business istituzionale in Italia e nel Sud Europa. In precedenza, ha lavorato in JPMorgan Chase a Londra, dove si è specializzato nel marketing di prodotti derivati.

Nel suo nuovo ruolo, il manager avrà la responsabilità di sviluppare e rafforzare le relazioni con gli investitori istituzionali e previdenziali, con l’obiettivo di promuovere l’offerta della società di gestione milanese in questo segmento di mercato.