Fondo di emergenza, come costruirsi la base necessaria per il risparmio

In varie occasioni abbiamo ricordato in queste pagine che, prima di avviare impegni finanziari di lungo periodo è opportuno dotarsi di una base solida. Un fondo di emergenza per far fronte agli imprevisti, e che possa evitare il rischio di dover vendere i propri titoli in perdita. E’ una precauzione necessaria perché “le emergenze finanziarie capitano, è solo una questione di ‘quando’ non di ‘se’”, afferma la direttrice dell’Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori (Cfpb), Kathy Kraninger. Per sensibilizzare il popolo americano in merito a questo aspetto chiave della pianificazione finanziaria l’agenzia aveva organizzato lo scorso aprile un’iniziativa dal titolo eloquente “Inizia dal piccolo e poi risparmia”.

A quanto dovrebbe ammontare la rete di sicurezza? “Alcuni esperti suggeriscono di risparmiare una somma equivalente alle spese sostenute in tre-sei mesi”, ha dichiarato Kraninger in un’intervista rilasciata a Cnbc, “ma si può cominciare con obiettivi più moderati e lavorare per aumentarli”. Sarebbe sbagliato farsi scoraggiare: per questo Kraninger delinea i tre passi fondamentali per iniziare a risparmiare e compiere il primo passo verso obiettivi più ambiziosi.