Il caro energia, soprattutto in periodi difficili come quello attuale, ha spinto molti cittadini a chiedersi se sia possibile risparmiare sui costi delle bollette senza rinunciare al proprio benessere in casa. Secondo Giordano Cattaneo, ceo di Elettra Impianti, esiste una terza via che permette di risparmiare fino al 30% sfruttando soluzioni diverse, dal controllo degli impianti alla scelta di fonti rinnovabili.

Un primo aspetto che spesso viene sottovalutato è quello del ricambio d’aria: aprire le finestre può sembrare un’azione ovvia, ma in realtà comporta la dispersione di calore fino al 70%. Per ovviare a questo problema, esiste una soluzione semplice ma efficace: l’utilizzo di un sistema di ventilazione meccanica controllata, che permette di ricambiare continuamente l’aria e di purificarla con una dispersione di calore controllata. Questi sistemi sono in grado di recuperare oltre l’80% del calore ambientale, garantendo un risparmio energetico significativo.

Ma il futuro del risparmio energetico passa anche attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, come il fotovoltaico. Grazie alle soluzioni attuali, infatti, è possibile installare in ogni casa pannelli per 3 o più kilowatt senza attendere le lungaggini burocratiche. I prezzi sono accessibili anche grazie alle agevolazioni statali e, una volta installati, i pannelli fotovoltaici permettono di produrre energia pulita e di abbattere i costi della fornitura elettrica. Inoltre, entro il 2030, gli immobili in classe energetica F o G dovranno essere ristrutturati per portarli almeno in classe E, mentre entro il 2033 ci dovranno essere solo abitazioni che siano almeno in classe D, per arrivare infine ad avere entro il 2050 solo edifici a emissione zero. Quindi, l’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale non è solo una scelta economica, ma anche un dovere civico.

Infine, per rendere ancora più efficienti gli impianti, è importante applicare semplici regole, come l’utilizzo di impianti moderni e la manutenzione ordinaria. Oggi, inoltre, esiste una soluzione che permette il controllo del singolo pannello solare, con il vantaggio di garantire interventi mirati e scarsamente invasivi in caso di anomalie.

Insomma, il risparmio energetico non è solo una questione di costi, ma anche di sostenibilità ambientale e di un futuro migliore per le generazioni a venire. L’utilizzo di soluzioni innovative e sostenibili, infatti, può garantire un reale vantaggio per l’ambiente e per il portafoglio. Il momento di agire è adesso: è tempo di fare la propria parte e di puntare su un netto cambio di paradigma.