Risparmiatori, crac banche: beffa rimborsi, sito in tilt

Il Fondo di indennizzo per i risparmiatori azzerati dai crac bancari è attivo. O forse no. Dal 22 agosto scorso è possibile chiedere l’indennizzo per chi ha subito un danno da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

In particolare sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate. Come si legge sul sito del FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, la domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e corredata da idonea documentazione, a decorrere dal 22 agosto 2019.

Eppure, come lamentano numerose associazioni, il sito va in blocco continuamente e appare la schermata con scritto “Ci dispiace, c’è stato un problema” seguita dalla comunicazione che la registrazione non è andata a buon fine. Repubblica riporta le parole di Barbara Venuti, vicepresidente dell’associazione friulana ‘Consumatori Attivi’.

Quello che ci preoccupa è che non c’è una linea dedicata, eppure i sottosegretari che hanno seguito il Fir ci avevano garantito che ci sarebbe stato, almeno per le associazioni. Abbiamo chiesto un incontro alla Consap, e la risposta è stata che ci sarà, ma solo quando verranno verificate le criticità. Intanto passano i giorni.

Risponde Carlo D’Andrea, il dirigente Consap che si sta occupando del Fondo.