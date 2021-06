Riforma Irpef entra nel vivo, le proposte per ridurre tasse sul ceto medio

Entra nel vivo la riforma Irpef con l’obiettivo di ridurre le imposte al ceto medio. Oggi le commissioni finanze riunite di Camera e Senato inizieranno l’esame delle diverse proposte con l’obiettivo di redigere un documento unitario, ma il compito non sembra semplice. Ieri i gruppi parlamentari hanno depositato in Commissione Finanze alla Camera i documenti con le loro proposte da cui far scaturire una posizione comune in vista della legge delega che il governo si è impegnato a presentare entro luglio.

Su una cosa tutti i partiti sono d’accordo: abbassare le tasse sul ceto medio.

In particolare, i riflettori sono puntati sulla revisione del terzo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef, quello fra i 28.000 e i 55.000 euro, sul quale l’aliquota, cioè il peso delle tasse sul contribuente, fa un balzo di ben 11 punti percentuali, dal 27% al 38%.

Riforma Irpef, il salto aliquote dal 27 al 38%

Dalla Lega a Leu, nessuno fa eccezione, quell’aliquota va rivista. Tuttavia destra e sinistra degli emicicli parlamentari si differenziano.

Partendo dal centrosinistra, il Pd è per ridurre l’Irpef sui primi tre scaglioni di reddito, cioè fino a 55 mila euro, tagliando il differenziale di aliquota (dal 27% al 38%) tra il secondo (15-28 mila euro) e il terzo (28-55 mila), ma senza dire di quanto. In alternativa propone il modello tedesco: “una funzione matematica continua” di prelievo commisurata al reddito.

I 5 Stelle propongono di ridurre le aliquote da 5 a 3: 23% fino a 25mila euro, 33% da 25mila a 55mila, 43% oltre.

Anche Italia viva prospetta la modifica delle aliquote per i redditi tra 28 mila e 55 mila euro. Leu è per il modello tedesco.

Da Lega e da Forza Italia si tiene a sottolineare che le tre aliquote sono un “compromesso” rispetto al loro vero obiettivo che resta sempre quello di una tassa piatta su tutti i redditi. In particolare, Forza Italia propone 3 aliquote (15-23 e 33%) con quella del 23% tra 25 mila e 65 mila euro come fase di passaggio verso la flat tax. Sia Forza Italia sia Lega prevedono poi una “No tax Area” che la Lega fisserebbe a 10.000 euro e Forza Italia a 12.000.

Anche Fratelli d’Italia è per 3 aliquote, estendendo quella del 27% ai redditi fino a 55 mila.

Tassa di successione, partite Iva

Irpef a parte, la Lega si batterà per mantenere il regime forfettario per le partite Iva ed estenderlo (con un’aliquota del 20%) fino ai redditi di 100.000 euro.

Per quanto riguarda la tassa di successione, il Partito Democratico resta fermo nella sua proposta di un’aliquota del 20% sopra i 5 milioni di euro. Mentre Forza Italia di tassa di successione non vorrebbe nemmeno sentir parlare, se potesse sarebbe per abolirla completamente come sulle donazioni.