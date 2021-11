Ribilanciare il portafoglio? Due situazioni nelle quali è meglio evitare

In generale, una strategia d’investimento a lungo termine, pianificata con attenzione per soddisfare i propri obiettivi, richiede pochi aggiustamenti nel corso della sua esecuzione.

Alcuni eventi, comunque, giustificano un ribilanciamento del portafoglio. Ad esempio, se sopraggiunge la necessità di poter disporre di più denaro a breve termine si potrebbe optare per un portafoglio nel quale le componenti più volatili e rischiose diminuiscono in favore di quelle più stabili. Si rinuncia così a guadagni maggiori nel lungo termine, per avere maggiori sicurezze a breve.

Il problema è che, molte volte, la tentazione di cambiare l’allocazione di portafoglio – che poi è un’applicazione pratica del proprio profilo di rischio/rendimento atteso – avviene per le ragioni sbagliate. L’emittente Cnbc ha evocato le due principali.