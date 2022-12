Reti di consulenza: i ricavi salgono, le valutazioni scendono

L’incertezza dell’economia, legata a caro energia e inflazione fuori controllo, insieme all’aumento dei tassi, ha depresso il valore di mercato dei titoli finanziari e conseguentemente anche la valutazione delle reti di consulenza finanziaria quotate. Lo dice una ricerca condotta da Excellence Consulting, che rileva come Banca Mediolanum, Fineco Bank, Banca Generali e Azimut abbiano perso il 20% in media in termini di Price to Book Value a fine settembre 2022 rispetto a fine settembre 2021. Il difficile contesto attuale tuttavia non sembra avere influito in modo così determinante sui ricavi delle stesse: +3,8% in media il margine di intermediazione a fine settembre 2022 rispetto a fine settembre 2021.

Confrontando i dati delle quattro quotate del terzo quarto 2022 con quelli del terzo quarto 2021, il margine di intermediazione è in crescita per tre su quattro: Azimut (+22,6%, pari a +103 milioni), Fineco (+9,3%, pari a +47,3 milioni), Mediolanum (+6,8%, pari a +70,2 milioni). Gli asset amministrati e gestiti sostanzialmente tengono (in media -3%), mentre la raccolta netta rimane positiva, seppur su valori inferiori rispetto allo scorso anno (in media -25%).

Lo studio confronta le quattro reti di consulenza presenti nel listino della Borsa milanese tra terzo trimestre 2022 e terzo trimestre 2021. Interessante l’andamento del margine di interesse che tende a crescere per tutte: Banca Generali (+34,7% pari a +22,7 milioni); Banca Mediolanum (+18,3% pari a +47,2 milioni), Fineco Bank (+13,5% pari a +25,1 milioni). Il dato delle commissioni nette invece registra per tutte un dato positivo: Azimut (+21,3% pari a +99,6 milioni), Fineco Bank (+6,8% pari a +22,2 milioni), Banca Mediolanum (+3% pari a +23,0 milioni), con l’esclusione di Banca Generali (-31% pari a -162 milioni). Maurizio Primanni, ceo di Excellence Consulting, afferma: