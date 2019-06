Renault-FCA, CEO di Nissan riapre alle nozze

Potrebbe presto riaprirsi il dossier Fca-Renault. L’accordo tra Renault e Fiat Chrysler sarebbe stato nell’interesse di tutti e avrebbe portato vantaggi anche alla Nissan. A parlare in questi termini è il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, che ha preso la parola nel corso dell’assemblea degli azionisti di Nissan.

Senard ha risposto ad un piccolo azionista che lo accusava di voler sfruttare la partecipazione nell’azionariato di Nissan a esclusivo vantaggio francese.

“Mi scuso se qualcuno l’ha pensato ma io ho due valori: rispetto per le persone e rispetto per i fatti. E i fatti sono che da quando sono arrivato ho fatto di tutto per rilanciare una alleanza che ho trovato in gravi difficoltà. Ho rinunciato, anche se ne avevo il diritto, a chiedere il posto di Chairman in Nissan, tenendo conto dell’orgoglio dell’azienda. Cerco di guardare al futuro. Mai ho pensato di basare il mio atteggiamento sulle differenze nelle partecipazioni (incrociate). Confermo di essere in favore di una fusione tra Renault e Nissan, ma nessuno cerca di imporla. Chissà, forse il board Nissan tra 10 anni o 20 potrà considerarla. Sulla governance, abbiamo solo chiesto equità e pari trattamento con quanto accade in Renault con i rappresentanti di Nissan. Non possiamo votare in assemblea contro le decisioni del board, che agisce per consenso”.