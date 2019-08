Rehn: Bce pronta a usare bazooka, stimoli oltre le attese

La Banca centrale europea a settembre si prepara a usare nuovamente il bazooka, lanciando un piano di stimoli che dovrebbe superare le aspettative degli investitori. E’ quanto ha detto Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese e membro del consiglio dei Governatori, in un’intervista al Wall Street Journal.

Parlando nei suoi uffici a Helsinki, capitale della Finlandia, Rehn ha affermato che il rallentamento dell’economia globale costringerà la Bce a lanciare nuove misure che dovrebbero includere acquisti di obbligazioni “sostanziali e sufficienti” e tagli al tasso di interesse chiave della banca. “È importante presentare un pacchetto politico significativo e di grande impatto a settembre”, ha dichiarato Rehn.

Positiva le reazione delle Borse europee, che partono al rialzo dopo una seduta di Ferragosto in flessione per i principali indici (-1,1% Londra, -0,7% Francoforte e -0,27% Parigi). Piazza Affari, che ieri non aveva scontato tali fattori perché chiusa per festività’, mostra anch’essa indici in risalita e beneficia anche del progressivo calo di tensione sui titoli di Stato italiani in attesa che si chiariscano le evoluzioni della crisi di governo in Italia: il Ftse Mib segna +0,53%. Quanto agli altri indici, Francoforte segna +0,5%, Parigi +0,4%, Madrid +0,33%.