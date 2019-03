Reddito di cittadinanza: niente caos e file, buon bilancio al debutto

Una giornata “senza intoppi, senza file, senza caos”. Così ha commentato il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta Facebook in merito al debutto del reddito di cittadinanza, ieri 6 marzo.

“È avvenuto tutto regolarmente e in maniera ordinata per questo voglio ringraziare tutti quelli che da oggi hanno iniziato a prestare questo servizio ai cittadini. È andato tutto bene. Oggi abbiamo visto le facce di tante persone normali, prima invisibili (…) nessuna coda chilometrica ma bufale diffuse ad arte.

Nel dettaglio sono state 44.125 domande pervenute a Poste italiane, di cui 8.492 online e 35.653 presso gli uffici postali, come riferito dal ministero del Lavoro. Le prime tre regioni per numero di richieste sono la Campania, la Lombardia e la Sicilia rispettivamente con 5.770, 5.751, 5.328.

Anche ai Caf l’attività è stata di poco superiore alla normalità anche la situazione è diversa sul territorio nazionale. Qualche criticità si segnala al Sud, in Sicilia, Puglia e Calabria, e in particolare in alcuni sedi di Catania, Cosenza, Castrovillari. Attività più intensa a Milano, Torino e Roma ma solo in alcune zone come Tiburtina e Prenestina, mentre nel Lazio, le maggiori presenze si registrano a Civitavecchia, Ladispoli, Cerveteri. Poche le domande in Liguria e Trentino. Il solo Caf della Cisl ieri ha elaborato 3.500 domande e fissato 14mila appuntamenti. La Regione che ne ha fatte di più è la Sicilia, 1.104, seguita dalla Campania con 500, mentre attraverso il sito www.redditodicittadinanza.gov.it invece sono state raccolte 8.492 domande.

Proprio nella giornata di ieri il direttore generale dell’INPS, Gabriella Di Michele, è stata in audizione alla Camera sulla conversione in legge del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni.