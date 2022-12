Reddito di Cittadinanza: Inps stringe i cordoni, in dieci mesi respinte 240 mila domande

Mentre il governo è al lavoro con la Legge di Bilancio alla definizione di paletti per l’erogazione del Reddito di cittadinanza, l‘Inps ha diffuso oggi una nota nella quale fa presente come, da inizio anno, il suo sistema di controlli abbia respinto 240 domande di sostegno al reddito.

“A seguito dell’evoluzione applicativa della misura – si legge in una nota – l’Inps ha intensificato i controlli ex ante nell’ottica di prevenire ed individuare i comportamenti opportunistici e fraudolenti. Pertanto, il sistema dei controlli è stato progressivamente rafforzato con l’obiettivo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, verificando preventivamente le informazioni in possesso dell’Inps e di altre amministrazioni pubbliche, e anticipando i controlli anche in ottica ‘antifrode'”.

Sono stati, inoltre, individuati scenari di “rischio potenziale” predefiniti, incrociando le dichiarazioni presenti nelle domande di RdC e nelle relative Dichiarazioni Sostitutive Uniche con i dati e le informazioni presenti nei propri archivi. Lo sottolinea l’Inps un una nota.

I principali scenari di rischio

In particolare, i principali scenari di rischio riguardano: mancanza del requisito della residenza in Italia; false o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; false dichiarazioni circa la composizione del nucleo familiare.