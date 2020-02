Reddito di cittadinanza: circa 40mila i percettori che hanno trovato lavoro

Sono circa 40mila, 39.760 per l’esattezza, le persone che al 10 febbraio hanno avuto un contratto di lavoro dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza. Lo rende noto l’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro secondo cui rispetto a dicembre 209 si è registrato un balzo in avanti delle assunzioni a +38,2 per cento.

RdC: a fine 2019 l’1,7% dei percettori ha trovato lavoro

Sono 529.290 i beneficiari del reddito di cittadinanza, su un totale di 908.198 convocati dai centri per l’impiego e che potrebbero stipulare un Patto per il lavoro. A conti fatti, se in totale, a fine 2019, i beneficiari del reddito di cittadinanza erano 2.370.938, circa l’1,7% di questi ha trovato un lavoro.

Per quanto riguarda i navigator, questi hanno supportato gli operatori dei centri per l’impiego nella convocazione e accoglienza di 372.855 beneficiari del reddito, di cui 125.641 nel mese di dicembre 2019.

Nel corso di un’intervista a La Stampa, il presidente Anpal Mimmo Parisi esprime tutto il suo entusiasmo: