Recovery plan: la conferenza stampa del premier Draghi per l’approvazione (VIDEO)

Segui la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi e della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen oggi a Roma per l’approvazione del recovery plan italiano.

Il recovery plan messo a punto dal premier Mario Draghi è stato approvato dalla Commissione Europea. Da Equita Sim evidenziano che l’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto del NGEU: il solo RFF (Recovery and Resilience Fund) garantisce risorse per 191.5 miliardi da impiegare nel periodo 2021-26 (delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e € 122,6 miliardi in prestiti) o il 9.5% circa del Pil.

Oltre al RFF, il Governo ha allocato ulteriori 30 miliardi (1,5% del Pil) attraverso uno scostamento di bilancio addizionale (per il finanziamento di progetti più complessi il cui completamento è previsto dopo il 2026). Prendendo in considerazione anche questa dotazione aggiuntiva, lo sforzo complessivo sale a ca. il 11% del Pil nominale.