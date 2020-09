Recovery fund italiano: spunta documento preliminare con 557 progetti

Dalla salute fino alla digitalizzazione, passando per l’istruzione. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, ad oggi il governo avrebbe raccolto 557 i progetti per il Recovery plan italiano. Una lista, ancora provvisoria, che da sola vale oltre 670 miliardi: più del triplo dei 209 miliardi che l’Italia potrà ottenere da Bruxelles.

Tra i progetti presentati spuntano 2 miliardi per il sostegno del 5G, 10 miliardi per la lotta ai contanti, altri 2 miliardi per lo sviluppo di una piattaforma e-commerce. Ci sono scuola, sanità, i voucher per la connessione, diverse misure per lo smart working e la detassazione sul lavoro.

Sul tavolo anche progetti per le infrastrutture tra cui la Torino-Lione (oltre 1 miliardi), la Palermo-Messina-Catania (4,5 miliardi), l’AV Napoli-Bari (2,6 miliardi).

La diffusione del documento ha mandato su tutte le furie il ministro per le Politiche europee Vincenzo Amendola, coordinatore del Comitato interministeriale Affari europei, che ha annunciato di aver sporto denuncia.