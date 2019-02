RecessItaly, cause e conseguenze dell’essere in recessione

L’Italia è in recessione tecnica. Ma cosa vuol dire? Piazza Affari non ha accolto benissimo la notizia, con il comparto bancario che ha pagato il dazio più alto alla vigilia di una settimana importante come quella delle trimestrali di tutto il settore.

Che prospettive ci sono per il nostro Paese? Ne parleremo a partire dalle 15.30 insieme a Patrizio Tirelli (Docente di Economia Politica all’Università Milano Bicocca), Pietro Calì (consulente finanziario) e Riccardo Ambrosetti(presidente Ambrosetti AM SIM). E anche insieme a voi, che avrete la possibilità diintervenire in diretta mandandoci un Whatsapp al 3440381803.