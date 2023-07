Recensioni online, ci possiamo davvero fidare?

Le recensioni online sono diventate una componente essenziale delle decisioni d’acquisto e di scelta delle attività commerciali. Quando vogliamo prenotare una vacanza, acquistare un prodotto o scegliere un ristorante, spesso ci affidiamo alle esperienze e alle opinioni degli altri utenti che hanno già provato ciò che ci interessa. Tuttavia, con l’aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il fenomeno delle false recensioni è diventato sempre più diffuso e insidioso, minando la fiducia dei consumatori. Ma quanto possiamo davvero fidarci delle recensioni online?

Aumento delle false recensioni online a causa del boom dell’IA

Secondo un articolo pubblicato su The Guardian, le recensioni false generate dall’IA sono diventate sempre più difficili da riconoscere perché il loro stile e la loro struttura sono incredibilmente simili a quelli delle recensioni autentiche. Una delle caratteristiche che potrebbe far sospettare che una recensione sia falsa è la perfezione della struttura delle frasi. L’IA è in grado di produrre recensioni che sembrano autentiche, comprese le valutazioni con stelle da uno a cinque, seguite da un titolo e da un corpo di testo contenente la recensione vera e propria.

Tripadvisor, nel 2022 ha identificato 1,3 milioni di recensioni false, mentre Trustpilot ne ha rimosse 2,7 milioni nel 2021. Google ha dichiarato di aver bloccato o rimosso nel 2022 ben 115 milioni di false recensioni di hotel, ristoranti e attività commerciali. Questo dato mette in luce l’entità del problema e il livello industriale di falsità a cui i consumatori sono esposti.

Nella sua recente relazione sulla trasparenza delle recensioni del 2023, Tripadvisor ha dichiarato di aspettarsi tentativi da parte di aziende e individui di utilizzare strumenti come ChatGPT per manipolare i contenuti sul suo sito. Questo significa che i siti di recensioni online devono continuamente migliorare i loro sistemi di rilevamento delle false recensioni per mantenere l’integrità dei contenuti e la fiducia dei consumatori.

Google, così come Tripadvisor, ha implementato schermi e sistemi di rilevamento per separare le recensioni autentiche dalle false. Google ha dichiarato di utilizzare sia operatori umani che tecnologie all’avanguardia per monitorare costantemente il contenuto in cerca di recensioni fraudolente o in violazione delle politiche. Hanno persino intrapreso azioni legali contro i falsi recensori più prolifici. Nonostante i loro sforzi, alcune false recensioni riescono ancora a eludere i controlli e ad essere pubblicate sui siti.

Per affrontare il problema delle false recensioni, il governo del Regno Unito ha commissionato una ricerca che ha stimato che tra l’11% e il 15% di tutte le recensioni analizzate erano false.

Il problema delle false recensioni online ha una storia molto lunga

Il problema delle false recensioni ha una storia molto lunga e radici profonde nel mondo digitale. Fin dai primi giorni delle recensioni online, alcuni individui e aziende hanno cercato di manipolare l’opinione generando recensioni false. Questo fenomeno non è nuovo, ma con l’avvento dell’intelligenza artificiale e la diffusione delle piattaforme di recensioni, è diventato sempre più diffuso e problematico.

Il problema delle false recensioni è stato affrontato in passato, ma le nuove tecnologie hanno reso più facile generare recensioni false e difficili da individuare. Prima dell’introduzione dell’IA, le false recensioni erano spesso evidenti a causa di un linguaggio sconnesso e di eccessive lodi che cercavano di nascondere il fatto che il recensore non avesse mai esperienze dirette con il prodotto o il servizio in questione.

Il fenomeno delle false recensioni ha impatti significativi sull’economia e sulla fiducia dei consumatori. Grandi piattaforme come Amazon hanno intrapreso azioni legali contro i siti che ospitano recensioni false.

La direttiva Omnibus contro le false recensioni

Per contrastare il fenomeno delle false recensioni, molte nazioni stanno introducendo leggi e direttive specifiche. Ad esempio, la Commissione Europea ha presentato la direttiva Omnibus, volta a rafforzare la protezione dei consumatori online e a disciplinare la trasparenza delle recensioni. Questa direttiva punta a rendere più facile identificare le recensioni false o ingannevoli, garantendo che gli utenti abbiano accesso a informazioni affidabili prima di prendere una decisione d’acquisto.

Come riconoscere una recensione online

Nel mare delle recensioni online, può essere difficile distinguere tra quelle genuine e quelle false. Tuttavia, esistono alcuni indicatori che possono aiutarci a riconoscere le recensioni non autentiche. Alcune delle caratteristiche tipiche delle recensioni false includono: l’utilizzo di un linguaggio eccessivamente positivo o negativo, la mancanza di dettagli specifici sull’esperienza o sul prodotto e una serie di recensioni simili da parte di utenti anonimi. Inoltre, è sempre consigliabile fare una ricerca più approfondita sul profilo dell’utente che ha lasciato la recensione e verificare se ha scritto altre recensioni in diversi contesti.