Real Estate i fattori chiave per la trasformazione del settore immobiliare

Molti settori di mercato in questi ultimi anni si stanno rapidamente trasformando grazie alle tecnologie digitali e ai nuovi trend. Tra questi anche il settore immobiliare, storicamente conservativo nella sua evoluzione, sta accelerando il suo processo di rinnovamento.

Vediamo quali sono i fattori che stanno facilitando quella che potremmo definire la rivoluzione del settore immobiliare che coinvolge aziende, figure professionali e nuovi progetti di rigenerazione urbana.

ESG

I criteri ESG o fattori ambientali, sociali e di governance sono una componente oramai ineluttabile del settore immobiliare. Il rispetto di questi criteri, le cui declinazioni possono essere certificate con rating internazionali, è un fattore di sempre maggiore importanza, sia per gli investitori che per gli operatori e i proprietari di immobili. La compliance ESG garantisce la modernità e l’efficienza dei progetti immobiliari e dei player coinvolti, andando ad influire su diverse dimensioni che hanno impatto sia su aspetti materiali, che immateriali, quali: la cultura, il comportamento, la relazione sociale, il rispetto del pianeta.

Digital transformation e digital disruption

L’innovazione digitale, insieme al rispetto dei criteri ESG, è un fattore chiave per la trasformazione del real estate. Le aziende hanno l’opportunità di integrare il proprio know-how con le moderne tecnologie del mondo digitale per proporre soluzioni innovative che creino valore. Questo approccio può produrre un cambiamento delle regole del real estate: le soluzioni tecnologiche in campo influenzano inevitabilmente il modo in cui si costruisce, si gestisce, si vende o si affitta un immobile e danno vita a linee di servizi innovativi.

Big data, Intelligenza Artificiale e IoT

Big Data, IA (Intelligenza Artificiale), IoT (Internet of Things) sono alcune tra le più importanti soluzioni tecnologiche che, grazie alla loro applicazione, stanno rivoluzionando il settore. Nasce così il PropTech, un nuovo modello di business del real estate che integra i servizi di property management e technology creando opportunità di crescita e introducendo nuove forme di gestione, valorizzazione e commercializzazione degli asset.

Morning Capital

Nell’ambito dei real estate full service provider, Morning Capital, gestore di oltre 3.000 unità immobiliari in Italia distribuite su oltre 110 edifici, certificata PMI Innovativa dal 2021, si distingue per essere un riferimento tra i player che stanno concretamente attuando la trasformazione del settore, fornendo così un valore aggiunto ai propri clienti e investitori e ai clienti finali. Gli Advanced Business Services sono servizi innovativi, che fanno leva su tecnologia e digitale e che si affiancano ai tradizionali servizi di Asset & investment management, Property & Building management, Project & Development management, Advisory, Deal Origination & Transaction.

La proposta Advanced Business Services di Morning Capital comprende, ad oggi, i seguenti servizi già attivi:

Home Easy Rent®: è il primo vero sistema full digital per l’affitto residenziale che consente di configurare da remoto l’appartamento desiderato, scegliere arredi ed accessori e sottoscrivere il contratto di locazione.

Morning Care® My living è il servizio di concierge per il residenziale interamente digitale che si integra con Home Easy Rent®. Una app in grado di rispondere a problemi e necessità quotidiane che spaziano dal malfunzionamento di impianti, elettrodomestici e dispositivi di casa fino ad arrivare al noleggio di un’auto, dalla necessità di trovare una baby-sitter all’ultimo minuto al delivery care. In aggiunta alle amenities (Gym, lounge Bar, Wellness area) per le quali l’App consente la gestione delle prenotazioni in totale autonomia.

Digital Helmet IoT® è il progetto digitale a supporto del Property & Building Management e Development & Project Management. È uno strumento dotato di collegamento audio-video via bluetooth/wi-fi tramite un software proprietario che permette di effettuare gli interventi on-site senza la necessità della presenza del manager interno, grazie al visore monoculare integrato che riceve le immagini da un computer remoto ed alla telecamera incorporata che invia le immagini dal luogo di intervento.

La tecnologia è nulla senza know-how

I fattori chiave per la trasformazione del settore immobiliare devono essere conosciuti ed esplorati in modo approfondito per essere sfruttati al meglio.

In Morning Capital si usa lo slogan: “la tecnologia è nulla senza know-how”. Ed è proprio per il know-how del management applicato alla digital transformation e ad un approccio disruptive, che Morning Capital è oggi considerato il primo gestore immobiliare innovativo in Italia.