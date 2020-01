Rc auto più salata nel 2020 per quasi 1,2 milioni di italiani

Un 2020 amaro per circa 1,2 milioni di automobilisti che, avendo causato un incidente con colpa nel 2019, nel 2020 dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, un premio RC auto più caro rispetto a quello pagato l’anno prima.

Inoltre non potranno accedere alla nuova Rc familiare. Così emerge dall’ultimo Osservatorio Rc auto di Facile.it secondo cui per gli automobilisti virtuosi invece a dicembre 2019 occorrevano, in media, 536,16 euro, vale a dire il 7,67% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.

L’osservatorio traccia il profilo di chi vedrà peggiorare la classe di merito nel 2020 appena iniziato. Si tratta per lo più di donne visto che lo scorso anno il 4,18% ha denunciato un sinistro con colpa contro il 3,51% degli uomini. L’età media di chi vedrà peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa è di 48 anni, mentre gli assicurati con età compresa tra i 18 e i 21 anni hanno registrato valori più bassi e solo il 2,12% ha denunciato un incidente con colpa che farà scattare l’aumento della classe di merito, mentre tra gli over 70 la percentuale sale al 4,83%.

In merito alle professioni dichiarate in fase di preventivo emerge che al primo posto si posizionano i pensionati, la categoria che, in percentuale, ha dichiarato più sinistri con colpa (4,55%). Al secondo posto si trovano gli insegnanti, con una percentuale pari al 4,25% mentre medici, infermieri e operatori sanitari si posizionano al terzo posto con il 4,09%. Nel senso opposto, invece, si trovano gli studenti (solo il 2,15% vedrà peggiorare la propria classe di merito a seguito di un incidente con colpa), le forze armate (2,92%) e i disoccupati (2,94%).

Lazio la regione con l’aumento più caro

A livello regionale, ben 12 regioni hanno registrato valori sopra la media nazionale. Al primo posto si trova il Lazio, regione in cui il 4,94% degli automobilisti ha dichiarato alle assicurazioni un sinistro con colpa che farà scattare l’aumento della classe di merito e, con essa, il costo dell’RC auto. Al secondo posto si posiziona la Toscana, dove la percentuale è pari al 4,79%, tallonata da Liguria (4,73%) e Marche (4,50%). Guardando la graduatoria nel senso opposto, invece, la regione dove, in percentuale, sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri è il Molise; qui solo l’1,28% degli automobilisti alle prese con il rinnovo dell’RC auto vedrà aumentare la classe di merito a seguito di un incidente con colpa. Seguono nella graduatoria la Calabria (1,38%) e la Basilicata (1,57%).