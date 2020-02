RC auto, carte di credito, bollette: 8,3 milioni di italiani vittime di truffe

RC auto, carte di credito, bollette di casa, conti correnti: sono tanti gli italiani che cercano di risparmiare qualcosa ma spesso cadono vittime di truffa, on line e non. Lo rende noto l’indagine cheFacile.it, in occasione del lancio del progetto Spazio Sicurezza ha commissionato a mUp Research secondo cui nel 2019 addirittura il 19% dei rispondenti, pari a circa 8,3 milioni di individui, ha dichiarato di essere caduto vittima di una truffa, on o offline.

I settore presi di mira dai malintenzionati

L’indagine rivela che gli ambiti più comunemente presi di mira dai malintenzionati sono le assicurazioni auto e moto, le tariffe di telefonia mobile e fissa, la fornitura di energia elettrica e di gas, i prestiti personali, i conti correnti e le carte elettroniche. L’ambito in cui i consumatori sembrano cadere più frequentemente vittima di frodi però è quello della telefonia mobile; secondo l’indagine, il 6% degli intervistati ha ammesso di aver subito una truffa in questo campo.

Al secondo posto, parimerito, ci sono le carte elettroniche e le utenze luce e gas, ambiti nei quali il 5% degli intervistati ha dichiarato di essere stato truffato. Guardando più da vicino le carte elettroniche emerge che ad essere caduti in trappola sono stati, in percentuale, più gli uomini (6% rispetto al 5% del campione femminile) e i residenti al Sud e nelle Isole (7%).

Seguono i servizi di telefonia fissa e internet casa; nel 2019 sono caduti vittima di truffe in questo ambito il 4% dei rispondenti, ancora una volta in percentuale più alta gli uomini (5% rispetto al 4% delle donne) e i residenti al Meridione (5%). Infine nelle assicurazioni auto e moto, nei conti correnti e nei prestiti personali solo l’1% degli intervistati ha ammesso di essere stato raggirato.

Ad essere truffati sono stati in misura identica uomini e donne (19%) anche se i risultati variano significativamente a livello territoriale; al Sud e nelle Isole la percentuale di rispondenti che ha dichiarato di aver subito una truffa lo scorso anno è pari al 21%, mentre i più attenti risultano essere stati i residenti nelle regioni del Centro Italia (16%).