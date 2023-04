Rc auto, 5 consigli per risparmiare

L’assicurazione Rc auto è obbligatoria per legge e rappresenta un costo non indifferente per gli automobilisti italiani. Purtroppo, negli ultimi 12 mesi, il premio medio è cresciuto del 18%, arrivando a superare i 525 euro. Ciò è dovuto al costo dei sinistri, al prezzo dei pezzi di ricambio e alla manodopera, fattori che rendono le riparazioni più costose.

Di quanto è aumentata l’Rc auto

Secondo uno studio dell’Osservatorio Facile.it, l’Abruzzo è in testa per tasso di aumento maggiore, con un aumento medio delle tariffe del 25,1%. Puglia e Marche seguono con un aumento del 24,4%, mentre Lazio e Friuli-Venezia Giulia sono sul gradino più basso del podio con un aumento del 22,2%.

In termini di valore assoluto, la Campania è la regione con i prezzi più alti, con un premio medio di 943,76 euro, il 79,4% in più rispetto alla media nazionale. D’altra parte, la regione Friuli-Venezia Giulia è quella con i premi Rc auto più bassi, con un costo medio di 370,23 euro.

5 consigli utili per risparmiare sull’assicurazione auto

In questo scenario, risparmiare sull’assicurazione Rc auto diventa fondamentale per gli automobilisti. Ecco quindi cinque consigli utili per ridurre i costi.

1. Valutare con attenzione se cambiare compagnia assicurativa

Il primo consiglio per risparmiare sull’assicurazione auto è quello di valutare attentamente se cambiare compagnia assicurativa. In Italia sono presenti numerose compagnie assicurative, e spesso si può trovare un’offerta migliore rispetto a quella della propria compagnia di lunga data.

In particolare, è importante controllare se si è raggiunta una buona classe di merito, in modo da poter ottenere un preventivo più vantaggioso presso un’altra società. Inoltre, molte compagnie offrono vantaggi incredibili ai nuovi clienti, come sconti sul premio o servizi aggiuntivi inclusi nella polizza.

Per avere una panoramica completa delle compagnie più vantaggiose e valutare se il preventivo proposto sia migliore rispetto a quello che ha offerto la propria società assicurativa, è possibile confrontare le assicurazioni online su siti specializzati.

2. Analizzare i servizi da inserire nella Rc auto

Il secondo consiglio per risparmiare sull’assicurazione auto è quello di analizzare attentamente i servizi da inserire nella polizza Rc auto. Infatti, il prezzo della polizza può variare a seconda dei servizi scelti, e spesso si può evitare di pagare per servizi inutili o poco efficaci.

Ad esempio, alcune compagnie includono il supporto con carro attrezzi in caso di problemi, mentre altre lo fanno pagare a parte. Altre ancora, invece, offrono optional come scatola nera e rintracciamento GPS.

Per risparmiare, è consigliabile selezionare solo i servizi che si reputano realmente utili e necessari. In questo modo, si evita di pagare per servizi inutili o poco efficaci. Inoltre, se si notano servizi inutili o poco efficaci, è possibile controllare se possono essere annullati per ottenere una detrazione sul prezzo finale da pagare.

3. Scegliere il pagamento adeguato

Il terzo consiglio per risparmiare sull’assicurazione auto è quello di scegliere il metodo di pagamento più adeguato. Molti guidatori scelgono di pagare l’assicurazione auto con pagamento semestrale, ovvero in due rate annuali. Tuttavia, in alcuni casi questo potrebbe non essere la scelta più conveniente.

Infatti, alcune compagnie assicurative offrono la possibilità di pagare l‘assicurazione con un’unica rata annuale. Questo metodo di pagamento può essere vantaggioso perché permette di risparmiare sul prezzo finale della polizza.

Inoltre, alcune compagnie assicurative offrono ulteriori vantaggi se si paga con metodi come carta di credito o di debito. In questo caso, è consigliabile sfruttare queste agevolazioni per risparmiare ulteriormente.

4. Scegliere le compagnie dirette

Il quarto consiglio per risparmiare sull’assicurazione auto è quello di scegliere le compagnie dirette. Si tratta di società assicurative che operano solo online, senza avere sedi fisiche o agenzie sul territorio nazionale.

Queste compagnie sono sicure e affidabili, e spesso riescono a offrire prezzi più vantaggiosi per la polizza auto rispetto alle compagnie assicurative tradizionali. Ciò è dovuto al fatto che le compagnie dirette abbattono i costi di gestione di una sede fisica, e quindi possono offrire tariffe più convenienti.

Inoltre, le compagnie dirette fanno capo direttamente ai grandi gruppi assicurativi, garantendo una professionalità consolidata nel tempo e ottime garanzie per i propri clienti.

È importante sottolineare, tuttavia, che prima di scegliere una compagnia assicurativa diretta è necessario valutare attentamente le condizioni e le offerte proposte, per evitare spiacevoli sorprese.

5. Usufruire della Legge Bersani

Infine, il quinto consiglio per risparmiare sull’assicurazione auto è quello di usufruire della Legge Bersani. Questa legge consente di acquisire la classe di merito di un’auto già assicurata per un veicolo appena acquistato dello stesso nucleo familiare, consentendo di risparmiare sull’assicurazione di una seconda auto.

In pratica, se si vuole assicurare un secondo veicolo della stessa categoria, è possibile trasferire la classe di merito dell’auto già assicurata. In questo modo, si può ottenere uno sconto sul premio della nuova polizza auto.

È importante sottolineare che per usufruire della Legge Bersani è necessario assicurare due veicoli della stessa categoria. Inoltre, non è possibile utilizzare questa normativa per assicurare una moto trasferendo la classe di merito di un’auto, ma è necessario ricorrere alla nuova RC Familiare.