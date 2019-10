Quello che ci siamo persi: il rialzo dell’indice S&P 500 dal 9 marzo 2009

La performance messa a segno dall’indice S&P 500 a partire dal 9 marzo 2009, seduta in cui la borsa americana ha toccato il punto di minimo dopo la crisi innescata dai mutui subprime del 2008.

In quella seduta Wall Street era scesa a livelli che non si erano più visti dal lontano settembre 1996.

Attualmente Wall Street sta cavalcando uno dei rally più lunghi della sua storia grazie soprattutto al forte rialzo messo a segno dai titoli del comparto tecnologico.