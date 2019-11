Auto, quanto spendere del proprio reddito per l’acquisto

L’importanza di risparmiare sull’acquisto dell’auto non va sottovalutata, in quanto si tratta di una fra le spese più onerose che possa capitare di sostenere, dopo quelle per l’abitazione.

Come evidenziato spesso in passato, acquistare un’auto usata è per la maggioranza delle persone la scelta finanziariamente più saggia, in quanto gran parte dell’elevata svalutazione del veicolo è già stata scontata.

Ma quanto ci si può permettere di spendere per l’acquisto dell’auto?

Sam Dogen, fondatore del sito di finanza personale Financial Samurai (nonché milionario) è convinto di aver elaborato la risposta corretta: non più del 10% delle proprie entrate.

Basta un rapido calcolo per rendersi conto che, rispettando questo limite, difficilmente ci si potrà permettere un’automobile sfiziosa, ancorché usata. Dogen, che racconta di aver scontato amari pentimenti “per colpa” di una lussuosa Mercedes, ha elencato cinque motivi per i quali è meglio sforzarsi di rispettare la regola del 10%.