Quanto si guadagna con una startup vincente

Non solo il lavoro dipendente: per guadagnare si può decidere di mettersi in proprio. Chi in particolare ha un’idea imprenditoriale e sceglie di avviare una propria attività costituendo una startup corre il rischio di fare il colpo della vita e guadagnare oppure al contrario fallire e perdere tutto.

Avviare una startup: quanto si guadagna

Ma quanto si può guadagnare con una start up vincente? Non c’è una risposta univoca a questa domanda ma ci vengono in aiuto alcune ricerche e indagini.

Ad esempio secondo i dati pubblicati da The Next Web in collaborazione con Compass, le statistiche ci dicono che il 71% dei fondatori di una startup guadagna uno stipendio minimo di 50 mila dollari l’anno. L’11% invece dichiara una cifra tra i 50.000 e 75.000 euro, e via via con il 7% che arriva ai 100.000 e il 5% fino a 125.000 euro.

Nel 2008, l’investitore Peter Thiel ha ipotizzato che un basso stipendio da CEO fosse il miglior indicatore del successo di una startup:

“Più basso è lo stipendio del CEO, più è probabile che abbia successo. Lo stipendio del CEO stabilisce un limite per tutti gli altri. Se è fissato a un livello elevato, si finisce per bruciare molti più soldi. Allinea i suoi interessi con quelli degli azionisti. Ma [oltre a questo], si tratta di stabilire se la missione dell’azienda è quella di costruire qualcosa di nuovo o semplicemente di raccogliere gli stipendi.

Ad eccezione dell’India, le fasce salariali per i fondatori di start-up in tutto il mondo sono notevolmente simili. Nella Silicon Valley, la patria delle startup, il 66% dei fondatori guadagna 50mila dollari l’anno contro il 72% dei fondatori di startup che si trovano a Berlino il 92% in India.

La bassa retribuzione dei fondatori si startup nella Silicon Valley colpisce più di tutti considerando l’alto costo della vita in città come San Francisco.

La fase in cui si trova una startup influisce sugli stipendi dei suoi fondatori? Non tanto quanto si potrebbe pensare dice la ricerca. I fondatori tendono a mantenere i loro stipendi al di sotto dei 45.000 dollari all’anno fino a quando non raggiungono una fase di alta crescita ma anche allora, lo stipendio medio quando il prodotto è diciamo “maturo” è di 70.109 dollari molto distante dai fasti che si immaginano.