Quanto petrolio potrebbe pompare l’OPEC+ per raffreddare i prezzi

Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono tra i pochi produttori di petrolio al mondo con capacità inutilizzata a cui potrebbero attingere rapidamente per aumentare la produzione, aiutare a compensare le perdite di approvvigionamento dalla Russia o altrove e abbassare i prezzi.

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, i due produttori dell’OPEC del Golfo detengono circa 1,8 milioni di barili al giorno di capacità inutilizzata “a corto raggio”, pari a quasi il 2% della domanda mondiale. Rystad Energy stima che Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq e Kuwait abbiano insieme circa 4 milioni di barili al giorno di capacità inutilizzata che può essere immessa sul mercato entro un periodo di 3-6 mesi.

“La maggior parte di questi paesi ha vaste capacità di stoccaggio a terra che possono essere sfruttate, il che significa che alcuni milioni di barili potrebbero essere nominati per le esportazioni in settimane, se non giorni”.

ha affermato Louise Dickson di Rystad.

Sostituire il petrolio russo

Tuttavia la quantità è inferiore a quella prodotta dalla Russia. La Russia rivaleggia con l’Arabia Saudita per la posizione di primo esportatore mondiale di greggio e prodotti petroliferi messi insieme, con esportazioni di circa 7 milioni di barili al giorno, ovvero il 7% dell’offerta globale.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio, la preoccupazione per l’interruzione dell’approvvigionamento ha portato i prezzi internazionali del petrolio ai massimi dal 2008 a oltre $139 al barile questa settimana. Da allora i prezzi sono diminuiti in base alle aspettative del mercato secondo cui alcuni produttori potrebbero pompare di più.

L’OPEC+, che comprende l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, ha un accordo per aumentare gradualmente la produzione di 400.000 barili al giorno. Il gruppo si è rifiutato di agire più rapidamente anche se i prezzi sono aumentati vertiginosamente.

Cambio di rotta per gli Emirati Arabi Uniti

Il petrolio è sceso del 13% mercoledì dopo che l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington ha affermato che Abu Dhabi è favorevole a un aumento della produzione e incoraggerebbe l’OPEC a considerare una produzione più elevata.

Ulteriori commenti degli Emirati Arabi Uniti hanno minimizzato la prospettiva di più petrolio. L’Arabia Saudita non ha rilasciato commenti pubblici sulla questione questa settimana e l’Iraq, in grado di aggiungere altri 300.000 barili al giorno, ha affermato che una maggiore produzione non è necessaria.

Una ripresa della domanda mondiale di petrolio, che dovrebbe raggiungere i livelli pre-pandemia quest’anno, e la mancanza di investimenti sufficienti hanno messo a dura prova la capacità di molti produttori. Diversi paesi, in particolare i membri africani dell’OPEC+, hanno lottato per raggiungere le quote di produzione esistenti.

L’Iran che secondo potrebbe aggiungere gradualmente altri 1,3 milioni di barili al giorno se liberato dalle sanzioni. Le possibilità di ciò sembravano diminuire questa settimana quando i colloqui tra l’Iran e le potenze mondiali per rilanciare il suo accordo nucleare del 2015 hanno avuto complicazioni.