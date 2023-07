Quanti sono i milionari in Italia?

Negli ultimi anni, il tema della ricchezza e della distribuzione della stessa ha suscitato notevole interesse e dibattito in tutto il mondo. L’Italia non fa eccezione, con un numero considerevole di persone che aspirano a una maggiore prosperità finanziaria. Ma quanti sono i milionari in Italia?

Il valore la ricchezza finanziaria globale

Secondo uno studio intitolato “Global Wealth 2023: Resetting the Course” realizzato da Boston Consulting Group (BCG), il valore della ricchezza finanziaria globale si è contratto del 4% nel 2022, raggiungendo i 255.000 miliardi di dollari.

Questa diminuzione è stata attribuita a fattori come l’incertezza geopolitica, l’aumento dell’inflazione, l’incremento dei tassi di interesse e le scarse performance dei mercati azionari. Tuttavia, è previsto un rimbalzo del 5% per quest’anno, che porterà il valore della ricchezza globale a 267.000 miliardi di dollari.

Analizzando le diverse regioni del mondo, si può osservare che mentre la ricchezza finanziaria è diminuita in Nord America ed Europa nel 2022, è continuata a crescere in Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e America Latina.

Inoltre, la ricchezza transfrontaliera è aumentata del 4,8% nel 2022, raggiungendo i 12.000 miliardi di dollari a livello globale. Questi dati mostrano come le dinamiche della ricchezza stiano subendo una trasformazione, con alcune regioni che stanno emergendo come hub finanziari e di gestione patrimoniale sempre più attraenti.

La ricchezza finanziaria in Italia

Focalizzandoci sull’Italia, il paese si posiziona come l’ottavo paese per ricchezza finanziaria totale a livello mondiale, con un totale di 5.700 miliardi di dollari.

Nonostante la diminuzione registrata nel 2022, l’insieme di ricchezza finanziaria, asset reali e passività è cresciuto del 2,1% dal 2017 al 2022, raggiungendo complessivamente i 13.700 miliardi di dollari. Questi numeri indicano che l’Italia ha raccolto una parte significativa della ricchezza finanziaria, asset reali e passività dell’Europa Occidentale.

Quanti sono i milionari in Italia

Secondo l’analisi di BCG, in Italia si stima che ci siano 411.000 milionari, rappresentando meno dell’1% della popolazione. Queste persone detengono un patrimonio finanziario di almeno un milione di dollari. Se si considera il segmento degli Ultra-High Net Worth, ovvero gli individui con un patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari, in Italia se ne contano 2.000. È interessante notare che il 43% del patrimonio finanziario nel 2022 è detenuto dai milionari, ma una larga parte della ricchezza appartiene anche ai clienti con una ricchezza che arriva al milione.

Nonostante il numero di milionari in Italia sia relativamente basso rispetto alla popolazione totale, è importante considerare che la distribuzione della ricchezza può variare notevolmente tra i diversi paesi. Inoltre, bisogna tenere presente che la ricchezza finanziaria è solo una delle molte dimensioni della prosperità economica e che la qualità della vita e l’accesso alle opportunità sono fattori altrettanto importanti.

Il settore della gestione patrimoniale in Italia ha affrontato diverse sfide negli ultimi anni. I margini di profitto sono diminuiti a causa dei costi crescenti e della riduzione del volume degli affari. Gli operatori del settore devono adottare nuove strategie per rimanere competitivi, tra cui la creazione di un’offerta distintiva nel mercato privato, una revisione dei prodotti offerti e un cambiamento nell’offerta di consulenza finanziaria guidato dall’intelligenza artificiale generativa. Allo stesso tempo, è necessario ridurre i costi attraverso la semplificazione dei prodotti e dei servizi e l’esplorazione di soluzioni tecnologiche e operative di terze parti.