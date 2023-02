Qual è il valore della consulenza? Il punto di vista di Assoreti

di Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti

Una delle basi su cui poggia la consulenza è la fiducia; nel mantenere un equilibrio fra conoscenza e ignoranza, permettendoci di agire anche dove non conosciamo, la fiducia si basa sulla certezza che un sistema funzioni, certezza che si consegue solo dopo ripetute esperienze positive di interazione con esso.

Se guardiamo ai risultati di questi ultimi tribolati anni, le banche reti hanno fortemente consolidato il proprio ruolo, grazie al forte rapporto fiduciario tra cliente e consulente finanziario, dovuto ad un modello di servizio solido e collaudato, ma in continua evoluzione: ciò, ha permesso sempre più al sistema di poter esprimere il valore che la consulenza dispiega.

Ad oggi, il valore degli asset totali in possesso delle famiglie italiane ha superato gli 11 mila miliardi di euro, risultando tra i più alti dell’Eurozona, soprattutto se rapportato al reddito disponibile. Attualmente non sta creando ricchezza: il 55% degli asset totali è costituito da attività non finanziarie, principalmente le abitazioni, che dal 2011 hanno progressivamente perso valore e il 33% delle risorse finanziarie è lasciato su conti correnti e depositi; queste ultime, per effetto di un’inflazione all’8%, in un solo anno hanno subito una perdita di potere d’acquisto di circa 130 miliardi di euro.

Da qui si comprende l’importanza di indirizzare tali risorse in investimenti in grado di creare valore reale sia per i risparmiatori sia per il sistema Paese. Se guardiamo all’economia occidentale statunitense, possiamo osservare come solo il 15% della ricchezza finanziaria sia parcheggiata su conti deposito; un’incidenza del tutto simile a quella mantenuta nei portafogli dei clienti delle reti, dove la liquidità rappresenta circa il 17% del patrimonio complessivo. E in anni particolarmente complicati come il 2021 e il 2022, il sistema reti ha proseguito e rafforzato il processo di trasformazione dei risparmi in investimenti; non è casuale, perché deriva da anni di conferme positive, e questo perché alla base c’è una visione strategica dell’industria: investimenti nell’aggiornamento professionale dei consulenti, nella digitalizzazione dei processi, nel favore verso la transizione sostenibile e quella generazionale; massima attenzione, insieme agli emittenti, alla trasparenza e al tema dei costi, e all’educazione finanziaria.

Molti italiani, con fiducia, senza generare perdite reali disinvestendo, hanno mostrato consapevolezza del contributo della consulenza come volano di crescita e ripresa; l’auspicio è che crescano, a favore del Paese.

Marco Tofanelli sarà uno dei protagonisti dell’evento “Il valore della consulenza”, organizzato da Wall Street Italia il 16 febbraio 2023 presso Borsa Italiana dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Con lui ci saranno anche Tommaso Corcos (AD di Fideuram ISPB); Massimo Doris (AD di Banca Mediolanum); Alessandro Foti (AD di Fineco Bank); Paolo Martini (AD di Azimut Holding); Gian Maria Mossa (AD di Banca Generali) e Paola Pietrafesa (AD di Allianz Bank FA).

Saranno loro a raccontarci come stanno interpretando questo difficile momento di mercato e come vivono il profondo cambiamento sociale, economico e finanziario dettato dai tempi che stiamo vivendo. E come sta cambiando il loro mondo, sia dal punto di vista delle competenze che da quello del ricambio generazionale interno alla categoria. Con loro Mauro Maria Marino, neo Presidente di OCF; Giovanni Sabatini, Direttore Generale di ABI; Luigi Conte, Presidente di Anasf e Marco Deroma, Presidente di EFPA.

