Private banking: nel 2022 masse gestite a 1.000 mld di euro

In salute, stimato dalla clientela e con margini di crescita nel prossimo biennio è il settore del Private Banking in Italia che, secondo l’AIPB, potrebbe passare dagli attuali 908 mld di euro di masse gestite a quasi 1000 miliardi di euro nel 2022. Un traguardo che porterebbe l’industria ad aumentare il suo peso tra i canali distributivi fino a rappresentare un terzo della ricchezza investibile delle famiglie italiane.

Lo scenario è stato illustrato dal presidente di AIPB, Paolo Langé, nel corso della XVI edizione del Forum del Private Banking, appuntamento organizzato annualmente da AIPB – Associazione Italiana Private Banking e punto di riferimento per il settore del wealth management.

Al Forum intitolato “Wealth for the Future”, oltre al Presidente di AIPB sono intervenuti tra gli altri ndrea Boltho (Emeritus Fellow Magdlen College, Università di Oxford), Gian Paolo Manzella (Sottosegretario, Ministero dello Sviluppo Economico), Tommaso Corcos (Presidente Assogestioni), Davide Iacovoni (Dirigente Generale – Direzione II Debito Pubblico, Ministero dell’Economia e delle Finanze), Silvio Ruggiu (Consigliere e membro del Comitato Direttivo, AIPB), Fabrizio Greco (Consigliere e membro del Comitato Direttivo, AIPB), Federico Sella (Consigliere e membro del Comitato Direttivo, AIPB), Saverio Perissinotto (Vicepresidente AIPB e Paolo Federici (Vice Presidente, AIPB). Paolo Langé, Presidente di AIPB ha dichiarato:

“Gli italiani oltre a essere un popolo di risparmiatori stanno crescendo anche come investitori consapevoli: i 4.500 miliardi di euro di ricchezza finanziaria delle famiglie pongono infatti l’Italia al quarto posto tra i principali Paesi europei. E questo rappresenta un fattore di stabilità per il Paese, soprattutto se lo consideriamo assieme al basso tasso di indebitamento privato che è un ulteriore elemento di forza per il futuro. La pandemia ha alimentato la consapevolezza generale che il risparmio è un valore, ma se non viene indirizzato verso buoni investimenti rischia di inaridire e da risorsa vitale di trasformarsi addirittura in freno all’economia. In questo quadro, il ruolo del nostro settore (il Private Banking) assume oggi una rilevanza ancora maggiore che in passato. La nostra missione è salvaguardare e investire con attenzione e lungimiranza il risparmio delle famiglie”.

“A una perdita del valore degli investimenti del primo trimestre dell’anno, dovuta agli effetti della pandemia, è seguito un veloce recupero nel secondo che ha ridotto significativamente la perdita registrata dai portafogli delle famiglie. Nei primi tre mesi dell’anno incertezza e paura per il futuro hanno fatto crescere liquidità e depositi, e contrarre il risparmio gestito e amministrato. I portafogli della clientela private sono stati i più colpiti perché esposti ai mercati finanziari più di quanto non lo siano i risparmi delle famiglie retail, composti per oltre il 50% da depositi bancari. A partire da aprile, i clienti sono tornati però ad investire andando a cogliere le opportunità presenti nei mercati e riportando i depositi su livelli più fisiologici. Tali andamenti sono stati guidati in larga parte dai professionisti del Private Banking che lucidamente hanno dimostrato di saper gestire la straordinarietà del momento e in modo incisivo saputo limitare le uscite dai prodotti gestiti nel primo trimestre favorendo invece gli investimenti nei tre mesi successivi”.