Private banking, Bonifazi nuovo ceo di Valori AM

Valori Asset Management, società indipendente di wealth management fondata in Lussemburgo nel 2014 e con una filiale italiana a Milano dal 2017, è lieta di annunciare la nomina di Luca Bonifazi ad amministratore delegato. In questo ruolo, Bonifazi sarà responsabile della filiale italiana e lavorerà per affermare la società come fornitore leader di servizi di consulenza e gestione patrimoniale indipendente in Italia.

Chi è Bonifazi

Bonifazi ricoprirà la carica di managing director, con la responsabilità della sede italiana e l’obiettivo di sviluppare l’attività nella logica di un servizio di consulenza indipendente, gestione patrimoniale e multifamily office, in sinergia con le altre strutture del Gruppo ed in particolare con la direzione investimenti.

Bonifazi, 42 anni, porta con sé una grande esperienza, avendo trascorso una parte significativa della sua carriera in UBI Banca, dove ha ricoperto diverse posizioni, tra cui quella di responsabile dei servizi di consulenza avanzata per la divisione top private. Dopo l’ingresso in Intesa Sanpaolo, ha continuato a sviluppare le sue competenze come responsabile advisory di Intesa Sanpaolo Private Banking.