Private banking: al via il matrimonio tra Banca Finint e Banca Consulia

I soci di Banca Consulia hanno comunicato di avere accettato l’offerta presentata ad aprile da Banca Finint finalizzata all’acquisizione dell’istituto milanese specializzato nella consulenza finanziaria e nei servizi di private banking. L’operazione prevede che ai soci Consulia vengano attribuite sia azioni sia una componente cash e l’obiettivo è di ottenere l’autorizzazione da parte di Banca d’Italia entro la fine dell’anno.

Dal quartier generale di Conegliano Veneto Banca Finit fa saper che l’acquisizione di Banca Consulia consentirà a di integrare nel gruppo le attività di private banking e di wealth management, complementari all’attuale core business dell’istituto veneto che sul mercato è presente nei settori del corporate & investment banking con la strutturazione e gestione di operazioni di cartolarizzazione, minibond e basket bond, dell’asset management con la controllata Finint SGR, e degli NPL.

L’operazione darà vita a un gruppo con 470 dipendenti, 6,5 miliardi di euro di masse in gestione, 40 milioni di euro di margine di intermediazione, 51 uffici territoriali e 157 consulenti finanziari.

“Banca Consulia – ha aggiunto Fabio Innocenzi, Amministratore Delegato di Banca Finint – ci permetterà di allargare la nostra offerta in settori ad alto valore aggiunto come il Private Banking e il Wealth Management. In particolare, sono tre gli elementi che ci hanno convinto a scegliere questa realtà per ampliarci in questo ambito: la specializzazione nel private banking, il livello, tra i più elevati in Italia, in termini di consulenza avanzata alla clientela e la complementarietà con il nostro business. Questa integrazione permetterà al nostro Gruppo di generare sinergie reciproche e acquisire nuove competenze in un settore ad alto tasso di sviluppo”.