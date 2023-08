Apple, non solo iPhone 15. Tutte le novità che verranno presentate il 12 settembre

Il prossimo 12 settembre la Apple alzerà il sipario sui nuovi iPhone 15 e presenterà alcuni nuovi prodotti molto attesi. Per l’evento di presentazione, che è previsto per le ore 19 (italiane) del 12 settembre 2023, verrà adottato lo stesso format dello scorso anno, con i media presenti ad Apple Park e una presentazione video preregistrata. Previste anche delle sessioni successive, dove vi sarà la possibilità di provare i prodotti.

Fino ad ai primi di agosto le date dell’evento Apple oscillavano tra il 12 ed il 13 settembre. Adesso invece la data più certa sembra quella del 12 settembre. Con il ritorno alla normalità dopo la pandemia, erano in molti a sperare che la Apple tornasse ad una presentazione tradizionale, di fronte al pubblico.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime ore, oltre alla presentazione dell’iPhone 15 nelle sue molte varianti – tra le quali ci sono il Plus, il Pro ed il Pro Max/Ultra – sarà rinnovata anche la linea degli Apple Watch. Sarà dato ampio spazio, inoltre, ad alcuni accessori, che costituiranno le novità del 2023: di particolare interesse sarà l’interfaccia USB type-C.

Apple Watch 9, perfetto per l’outdoor

Al centro dell’evento, oltre al nuovo smartphone, ci sarà il modello standard Apple Watch 9, che continuerà nel solco tracciato in precedenza da Apple Watch 8: il design sarà molto simile e la base hardware rimarrà la stessa. I miglioramenti saranno concentrati sul chip S9, il cui compito sarà quello di gestire e governare il dispositivo. A beneficiarne saranno la batteria e le prestazioni generali.

Debutterà, inoltre, un nuovo colore: il rosa. Watch Ultra dovrebbe essere pronto a debuttare: di dimensioni più grandi – 49 mm – è destinato ad ospitare un display più grande, che lo rende un ottimo prodotto per lo sport e l’uso outdoor.

Gli accessori Apple

Tra le novità che Apple si prepara a lanciare ci saranno diversi accessori, tra i quali i cavi Usb C, che con ogni probabilità dovrebbero avere anche un supporto Thunderbolt per i trasferimenti lampo. I colori previsti dovrebbero essere quelli degli iPhone. Saranno inclusi nella confezione, ma potranno essere acquistati a parte.

Molto attese sono, inoltre, le nuove custodie per gli iPhone 15, dato che le dimensioni cambieranno rispetto agli attuali iPhone. Saranno presentati, inoltre, alcuni cinturini in tessuto intrecciato per Apple Watch, che avranno una connessione magnetica alla cassa.

Sta circolando, inoltre, un’ipotesi particolarmente suggestiva, anche se al momento è unicamente una voce di corridoio. Apple potrebbe ufficializzare un nuovo case di trasporto e ricarica per AirPods con porta usb, che è destinata a diventare lo standard per gli auricolari che sono attesi in ottobre.

iPhone 15 in quattro nuovi modelli

Sicuramente il prodotto di punta dell’evento sarà l’iPhone 15. Apple ha in mente di presentare quattro nuovi modelli. Stando alle indiscrezioni che stanno circolando i nomi dovrebbero essere i seguenti:

iPhone 15 ;

; iPhone 15 Plus ;

; iPhone 15 Pro ;

; iPhone 15 Ultra o iPhone 15 Pro Max.

Per il momento non è ancora chiaro tra i modelli citati quale possa essere quello più caro e costoso. Stando ai rumors che stanno circolando potrebbe adottare il suffisso Ultra. Tralasciando questo particolare, continua a rimanere la suddivisione che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni.

Apple ha pensato a due modelli base, con delle caratteristiche tecniche meno avanzate e due modelli pro, con hardware più performante. Da quest’anno, comunque vada, sono attese delle differenziazioni maggiori tra i vari modelli.

I nuovi iPad Pro

Apple, inoltre, ha intenzione di rilanciare il mercato dei tablet. Questo segmento è quello che sta producendo mento entrate tra i vari segmenti di Apple.

Conosciuti con i codici J717, J718, J720 e J721, i nuovi modelli di iPad Pro, verranno equipaggiati con il chip M3 di ultima generazione. Siamo davanti ad un vero e proprio salto di qualità rispetto ai precedenti modelli. Verranno garantire delle prestazioni più elevate e l’esperienza dell’utente migliorerà.