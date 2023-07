A settembre la Apple lancerà, come di consueto, l’iPhone 15: l’appuntamento è atteso, dopo che la big tech ha scioccato mezzo mondo a giugno con il lancio del Vision Pro. In attesa che il nuovo smartphone venga lanciato ufficialmente sono stati rilasciati alcuni leak in rete, che, in qualche modo, ci permettono di capire come potrebbe essere uno dei prodotti di punta della Apple.

Sicuramente una delle novità più importanti sembra essere l’arrivo del nuovo iPhone 15 Ultra, che andrà a prendere il posto del vecchio Pro Max: l’obiettivo è quello di cercare di distinguerlo meglio rispetto alla variante Pro. Per questo è stato arricchito con molte funzionalità in più.

Il nuovo smartphone sarà il più costoso di sempre: si parla di qualcosa come 100-200 dollari in più rispetto dall’iPhone 14: le cifre, comunque, variano a seconda del modello. Il nuovo iPhone, comunque, non avrà unicamente una fotocamera più professionale o un display più performante. In linea teorica dovrebbe costituire una vera e propria generazione di smartphone all’interno di casa Apple.

Le 10 caratteristiche dell’iPhone 15

Cerchiamo di andare a vedere quali sono le caratteristiche del nuovo iPhone 15 che contribuiscono a renderlo uno degli smartphone più costosi di sempre.

Le linee dell’iPhone

Il nuovo smartphone sarà costituito da quattro differenti prodotti, che saranno costituiti a queste lineup:

15 con schermo da 6,1 pollici, chip A16 Bionic e doppia fotocamera da 48 MP;

con schermo da 6,1 pollici, chip A16 Bionic e doppia fotocamera da 48 MP; 15 Plus con schermo da 6,7 pollici, chip A16 Bionic e doppia fotocamera da 48 MP;

con schermo da 6,7 pollici, chip A16 Bionic e doppia fotocamera da 48 MP; 15 Pro con schermo da 6,1 pollici, chip A17 Bionic e tripla fotocamera da 48 MP (di nuova generazione);

con schermo da 6,1 pollici, chip A17 Bionic e tripla fotocamera da 48 MP (di nuova generazione); 15 Ultra con schermo da 6,7 pollici, chip A17 Bionic, tripla fotocamera da 48 MP (di nuova generazione) e zoom periscopico da 6x.

Addio ai tasti fisici per l’Iphone

È molto probabile che l’iPhone 15 Pro e Ultra possano essere il primo smartphone di casa Apple a non avere dei tasti fisici. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbero sparire il bilanciere del volume e il tasto di accensione. Verranno sostituiti da dei pulsanti a sfioramento, che potranno essere attivati con la pressione del dito.

Dynamic Island

Alcune indiscrezioni riferiscono che su tutti gli iPhone 15 dovrebbe sbarcare il Dynamic Island, che prenderà il posto del vecchio notch sporgente. La nuova isola a forma di pillola, che è stato inserito nella parte superiore dell’iPhone 14 pro, costituisce la nuova soluzione attraverso la quale la Apple ha voluto unire il ritaglio nel quale viene ospitata la fotocamera anteriore con il resto dell’interfaccia utente.

La seconda fotocamera

Altra novità molto importante e visibile è la seconda fotocamera frontale, che permetterà un bel salto in avanti per la qualità dei selfie. La soluzione era già stata sperimentata dai concorrenti di Apple in passato. Questa però per la Mela costituisce una novità assoluta.

Porta USB-C

La porta USB-C è una novità resa obbligatoria dall’Unione europea. A confermare la sua presenza è stato Greg Joswiak, vice presidente senior del marketing Apple, che ha spiegato che questa novità si è resa necessaria per poter vendere gli smartphone dal 2024.

La porta USB-C sarà obbligatoria per gli smartphone venduti in Europa: gli iPhone l’avranno dal prossimo anno.

Le limitazioni agli accessori

Con ogni probabilità la Apple introdurrà delle limitazioni per gli accessori per smartphone, in modo da non perdere una fetta di introiti. Verrà richiesto un cavo certificato MFi (Made for iPhone) in modo per accedere alla ricarica rapida del dispositivo.

WiFi 6E per l’iPhone

Sicuramente una novità particolarmente importante per tutti gli utenti è l’introduzione del WiFi 6E. L’iPhone, in questo modo, non rimarrebbe indietro rispetto agli smartphone Android, che da un po’ di tempo propongono questo tipo di connessione.

Il WiFi 6E non è, comunque, previsto per tutte le linee di iPhone 15, ma solo per i Pro e Pro Max. Gli iPhone 15 base e i Plus continueranno ad offrire il classico WiFi 6.

Chip A17 Bionic

È stato confermato il salto al nuovo chip A17 Bionic: la novità, però, riguarderà unicamente i modelli Pro, come era già accaduto per gli iPhone 14.

La Ram

L’intera gamma di iPhone 15 dovrebbe ricevere più GB di RAM per consentire ai telefoni di lavorare sotto pressione in maniera più fluida.

Cambio di denominazione

Il nuovo iPhone 15 Ultra cambierà denominazione: Apple ha intenzione di differenziare il pubblico di riferimento, andando ad introdurre delle differenze tra i due modelli top di gamma.

Quanto costerà il nuovo iPhone

Il nuovo smartphone di casa Apple potrebbe uscire (questa però è un’ipotesi) tra il 26 settembre ed il 3 ottobre. L’uscita potrebbe essere scaglionata in funzione delle varianti.

Difficile ipotizzare con precisione quanto possa costare il nuovo iPhone 15. Ma per avere un’idea si può guardare quanto sia costato l’iPhone 14: il nuovo telefono potrebbe partire da un costo di 1.029 euro per la versione da 128GB. Per il modello da 256GB il prezzo potrebbe salire a 1.159 euro, mentre per quello da 512GB potrebbe costare 1.419 euro.

Gli obiettivi di Apple

85 milioni di iPhone: questo è l’obiettivo di produzione che si è fissata Apple per quest’anno. Una cifra che, sostanzialmente, è in linea con quella dell’anno precedente. Questo obiettivo è volto a mantenere costanti le spedizioni, anche se l’economia sta attraversando alcune turbolenze. Ed è prevista, inoltre, una fase di contrazione del mercato degli smartphone.

L’aumento del prezzo dei modelli potrebbe costituire un contributo fondamentale all’incremento del fatturato complessivo.