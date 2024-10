Premio Nobel per l’economia 2024 è stato assegnato a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson

Gli economisti statunitensi Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson hanno ricevuto il premio Nobel per l’Economia per il loro lavoro sulla disuguaglianza di ricchezza tra le nazioni.

Gli accademici hanno contribuito a dimostrare perché le società con “uno scarso stato di diritto e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in meglio”, ha dichiarato il comitato del Nobel, dimostrando “l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese”.

Chi sono i vincitori del Nobel all’economia 2024

Acemoglu e Johnson sono professori al Massachusetts Institute of Technology, mentre Robinson è direttore del Pearson Institute for the Study and Resolution of Global Conflicts dell’Università di Chicago, con una specializzazione sulle economie dell’Africa subsahariana e dell’America Latina.

Acemoglu e Robinson hanno scritto il famoso libro del 2012 “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”. Daron Acemoglu è nato a Istanbul, in Turchia, ha 57 anni e ha studiato economia prima all’Università di York e poi alla London School of Economics, dove ha conseguito il dottorato. Nel 1993 si è trasferito al MIT, il prestigioso Massachusetts Institute of Technology di Boston.

Simon Johnson è nato a Sheffield, nel Regno Unito, ha 61 anni e ha studiato economia all’Università di Oxford. Ha conseguito il dottorato al MIT, dove poi ha iniziato a insegnare. È stato capoeconomista del Fondo Monetario Internazionale tra il 2007 e il 2008. Anche James A. Robinson è nato nel Regno Unito, ha 64 anni e ha studiato alla London School of Economics, all’Università di Warwick e ha ottenuto il dottorato a Yale. Oggi insegna all’Università di Chicago, ma ha insegnato per oltre 10 anni all’Università di Harvard e a quella di Berkeley.

Perchè hanno vinto il Nobel

Il 20% più ricco dei Paesi è oggi circa 30 volte più ricco del 20% più povero, ha osservato il comitato del Nobel nella sua dichiarazione, con il primo che espande la sua ricchezza mentre il secondo segmento di nazioni non riesce a colmare il divario.

I premiati hanno contribuito a spiegare che i sistemi politici ed economici introdotti dai Paesi colonizzatori a partire dal XVI secolo giocano un ruolo chiave in questa disparità – e che i luoghi che erano i più ricchi al momento della colonizzazione in termini relativi sono ora tra i più poveri, ha detto il comitato.

Quando gli europei colonizzarono ampie zone del mondo, le istituzioni di quelle società cambiarono. Questo cambiamento è stato a volte drammatico, ma non si è verificato ovunque nello stesso modo. In alcuni luoghi l’obiettivo era sfruttare la popolazione indigena ed estrarre risorse a vantaggio dei colonizzatori. In altri, i colonizzatori hanno creato sistemi politici ed economici inclusivi per il beneficio a lungo termine degli immigrati europei. I vincitori hanno dimostrato che una spiegazione delle differenze di prosperità dei Paesi è data dalle istituzioni sociali introdotte durante la colonizzazione. Le istituzioni inclusive sono state spesso introdotte in Paesi che erano poveri al momento della colonizzazione e, nel tempo, hanno portato a una popolazione generalmente prospera. Questo è un motivo importante per cui le ex colonie un tempo ricche sono ora povere e viceversa.

Alcuni Paesi rimangono intrappolati in una situazione di istituzioni estrattive e bassa crescita economica. L’introduzione di istituzioni inclusive creerebbe benefici a lungo termine per tutti, ma le istituzioni estrattive garantiscono guadagni a breve termine per le persone al potere. Finché il sistema politico garantisce il mantenimento del controllo, nessuno si fiderà delle loro promesse di future riforme economiche. Secondo i vincitori, questo è il motivo per cui non si verificano miglioramenti. Tuttavia, questa incapacità di fare promesse credibili di cambiamento positivo può anche spiegare perché a volte si verifica la democratizzazione. Quando c’è una minaccia di rivoluzione, le persone al potere si trovano di fronte a un dilemma. Preferirebbero rimanere al potere e cercare di placare le masse promettendo riforme economiche, ma è improbabile che la popolazione creda che non si tornerà al vecchio sistema non appena la situazione si sarà stabilizzata. Alla fine, l’unica opzione potrebbe essere quella di trasferire il potere e instaurare la democrazia. “Ridurre le enormi differenze di reddito tra i Paesi è una delle più grandi sfide del nostro tempo. I vincitori hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per raggiungere questo obiettivo”, afferma Jakob Svensson, presidente del Comitato per il Premio in Scienze Economiche.

Cos’è il Premio Nobel

I vincitori del premio, ufficialmente chiamato “Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel”, riceveranno 11 milioni di corone svedesi (1,058 milioni di dollari) dalla banca centrale svedese.

Il premio sarà suddiviso equamente tra i vincitori, come già avvenuto nel 2022, quando la ricompensa fu divisa tra gli economisti statunitensi Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig per la ricerca sulle banche e le crisi finanziarie.

L’economista e storica Claudia Goldin ha vinto il Nobel per l’economia nel 2023 per aver migliorato la comprensione dei guadagni delle donne e dei risultati del mercato del lavoro.