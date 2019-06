Powell ribadisce indipendenza Fed e conferma taglio tassi

Nonostante le continue pressione da parte della Casa Bianca, la Fed tira dritto sulla sua strada, ribadendo la sua indipendenza e annunciando un prossimo taglio dei tassi. Questo perché da maggio “sono riemerse correnti contrarie” dalle dispute commerciali e dal rallentamento della crescita mondiale.

“Il quadro è cambiato dall’inizio di maggio nel momento in cui sembrava che quelle correnti contrarie stessero indebolendosi in seguito al raddoppio dei dazi Usa alla Cina, alle misure contro Huawei e ai contro dazi decisi da Pechino contro gli Stati Uniti. Al momento sulle prospettive dell’economia americana, secondo il governatore, gravano diverse incognite e la domanda “a cui io e miei colleghi dobbiamo trovare una risposta” ha spiegato ieri Jerome Powell, numero uno della banca centrale Usa, intervenendo al Council on Foreign Relations, influente think tank newyorchese –